Pogrešane iskali v Kolpi, enega našli utopljenega

19.11.2023 | 18:45

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Zjutraj ob 7.50 se je na reki Kolpi pri Žuničih, občina Črnomelj, začela iskalna akcija pogrešanih oseb. Gasilci PGD Črnomelj, Adlešiči, Dragatuš, Tribuče, Tanča Gora, Vinica in Zilje so s pomočjo čolnov preiskali in pregledali območje reke od Žuničev do Zemlja. V bližini Adlešičev so na hrvaški strani našli utopljeno osebo in jo predali hrvaškim organom. Na kraju so bili prisotni policisti.

Tlel panj

Ob 16.34 so posredovali gasilci PGE Krško na Sremiču, kjer so pogasili tleči panj.

M. K.