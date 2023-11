Novomeški DeSUS ima novega predsednika

19.11.2023 | 16:00

Novi in stari predsednik - Roman Kapš in Adolf Zupan (Fotografije: Desus Novo mesto)

Novo mesto - Za predsednika Mestne organizacije DeSUS Novo mesto je bil na sredini redni volilni skuščini izvoljen Roman Kapš, inženir elektronike, z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami v gospodarstvu, zasebnem in javnem sektorju. Dosedanji predsednik mag. Adolf Zupan se po vodenju novomeškega DeSUS-a zadnjih osem let ni več odločil za kandidaturo, bo pa še naprej aktiven član organov stranke, so sporočili iz strankine mestne organizacije.

Zupan je ob predstvitvi dela mestne organizacije v preteklem mandatu med drugim omenil dosežek, da Mestna občina zagotavlja sredstva za pomoč na domu v obsegu, ki ga lahko zagotavlja Dom starejših občanov Novo mesto, prispeva k projektu vgradnje dvigal v večstanovanjske stavbe, povečala je sredstva za delovanje društev upokojencev, premaknil se je tudi projekt zagotovitve varovanih stanovanj. Strategija za starejše in še mnogo drugih problemov pa še čaka na realizacijo. Zaskrbljujoče je, med drugim ugotavljajo v novomeškem DeSUSu, da v Domu starejših ne morejo zagotoviti kadra, da bi ustregli vsem, ki potrebujejo pomoč na domu in da tudi tu prihaja do čakalne vrste.

Skupščine se je sicer udeležil tudi predsednik Demokratične stranke upokojencev Slovenije Toni Rifelj in med drugim povedal, da je stranka organizirana v več kot polovici slovenskih občin in da se nekdanji člani vračajo. ''Večina obstoječih članov in številni, ki vstopajo v stranko, so prepričani, da kljub težavam in napakam, ki so jih storili predvsem nekdanji poslanci DeSUS-a, je lahko pravi in iskren zagovornik pravic starejših le DeSUS,'' so zapisali v novomeškem odboru.

M. K.

