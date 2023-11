Krkaši sklonjenih glav iz Velenja

19.11.2023 | 10:00

Fotografije so s tekme Krka : Gorenje (Foto: Jurij Vodušek)

Rokometaši velenjskega Gorenja so v 10. krogu lige NLB premagali Krko z 31:20 (14:4).

* Rdeča dvorana, gledalcev 250, sodnika: Pukšič in Satler.

* Gorenje Velenje: Skok, Verboten, Taletović, Haseljić 1, Pipp, Pajt 2, Velić 7, Maričić 1, Drobež 1, Sokolič 4, Verdinek, Šiško 3, Tajnik 1, Slatinek Jovičič 4, Mlivić 6, Predović 1.

* Krka: Rauh, Blaževič, Bradeško 1, Avsec 2, Majstorović 1, Muhič 2, L. Rašo 3 (1), Vukić 2, Stanojević 2, Zajc, Nikolić 1, Lavrič, Kukman 2, Matko, D. Rašo 3, Horvat 1.

* Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 2 (0), Krka 3 (1).

* Izključitve: Gorenje Velenje 14, Krka 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Osrednja tekma kroga se je končala z zanesljivo zmago velenjskih rokometašev. Igralci iz Šaleške doline so temelje za osmo zmago postavili v drugi polovici prvega polčasa, ko so z granitno obrambo povsem zaustavili Dolenjce in jim dovolil, da so dosegli le štiri gole. Novomeščani po tretjem porazu v sezoni 2023/24 ostajajo v zgornji polovici razpredelnice.

Prva polovica tekme je minila v absolutni prevladi izbrancev Zorana Jovičića. Do 15. minute je bila tekma obojestransko živčna, nato pa so pri vodstvu 4:2 v Rdeči dvorani zagospodarili gostitelji in si tik pred odhodom na veliki odmor priigrali kar 11 golov prednosti (14:3).

Ose so v začetku drugega polčasa zadržale visoko raven igre iz prve polovice tekme, po nekajkratnem vodstvu za 13 golov pa je bilo jasno, da bosta točki ostali v Velenju.

Pri gostiteljih sta bila najbolj učinkovita Tarik Velić s sedmimi in Tarik Mlivić s šestimi goli, vratar Matevž Skok pa je ubranil 12 strelov. Pri gostih sta Leon in Dino Rašo dosegla po tri zadetke.

Krka bo 6. decembra gostila Dobovo.

Pred novomeško ekipo pa sta tudi dve tekmi 3. kroga v evropskem pokalu proti belgijskem Viseju.

Koper - Trimo Trebnje 23:30 (8:16)

Rokometaši trebanjskega Trima so v gosteh premagali Koper s 30:23 (16:8).

* Dvorana Bonifika, gledalcev 220, sodnika: Košir in Gorenc.

* Koper: Jelovčan, Đurica, Morato, Poklar 7 (1), Konjevič 1, Bekrić 3, Moljk, Beganović, Stojanović, Muminović, Groff, Zugan 1, Makuc 5, Kete 1, Breznikar 5 (1), Bratkovič.

* Trimo Trebnje: Skledar, Čudić, Slatinek Jovičič 2, Višček, Bulzamini 1, Didovič 2, Jurečič 9 (2), Kotar 1, Udovič 1, Miklavec 7, Grmšek 2, Grbić 3, Cingesar, Nešić, Krešić 1, Ćorsović 1.

* Sedemmetrovke: Koper 4 (2), Trimo Trebnje 2 (2).

* Izključitve: Koper 4, Trimo Trebnje 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Trebanjci so po zmagi na Obali zadržali prvo mesto na razpredelnici. Pred Velenjčani imajo točko, pred Celjani, ki bodo v nedeljo gostili Škofjeločane, pa tri več. Koprčani po petem porazu ostajajo na sredini lestvice.

Izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana so levji delež na poti do devete zmage opravili v prvem polčasu. V tem obdobju igre so povsem zasenčili domače rokometaše ter v sami končnici povedli za osem golov (15:7 in 16:8).

V začetku drugega polčasa je prednost narasla na devet golov (17:8 in 19:9). V nadaljevanju dolenjska prevlada več ni bila tako izrazita, Primorci so prepolovili visok zaostanek (16:20), zmage gostov, ki so v končnici znova ujeli pravi ritem, pa v nobenem trenutku niso ogrozili.

Pri Trebanjcih sta bila najbolj učinkovita Jan Jurečič z devetimi in Vid Miklavec s sedmimi goli. Pri Koprčanih je Tine Poklar dosegel sedem, Andraž Makuc in Bor Breznikar pa po pet zadetkov.

Trebanjska zasedba bo 1. decembra gostila Sviš Ivančno Gorico.

Riko Ribnica - LL Grosist Slovan 38:32 (20:16)

Rokometaši Rika Ribnice so premagali LL Grosist Slovan z 38:32 (20:16).

* ŠC Ribnica, gledalcev 200, sodnika: Vidali in Marinković.

* Riko Ribnica: Braunović, Klarič, Dobaj, Pogorelec, Žagar 3, Ljevar 7, Pirnat, Begić Zbačnik, Skol 1, Cimerman 4, Đekić 1, Knavs 12 (5), Zakrajšek, Nosan, Grebenc 4, Hrastnik 6.

* LL Grosist Slovan: Mlakar, Krbavčić, Stegel, Balažic, Grojzdek 2, Gačević, Varga, Poje 5, Pipp 7 (2), Lipovac, Pirnat, Budja 10, Nenadić 4, Kovačec 4.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 6 (5), LL Grosist Slovan 2 (2).

* Izključitve: Riko Ribnica 4, LL Grosist Slovan 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Ribnica po peti zmagi ostaja v zgornji polovici razpredelnice, Slovan pa je po osmem porazu na predzadnjem mestu v 14-članski ligi NLB.

Igralci iz dežele suhe robe so od prve do zadnje minute imeli rezultatski nadzor nad tekmeci iz slovenske prestolnice in že v prvem polčasu povedli za šest golov (13:7 in 14:8).

V drugi polovici tekme se razmerje moči na igrišču ni spremenilo, po nekajkratnem vodstvu Ribničanov za devet golov sredi polčasa pa je bil povsem jasen razplet dvoboja.

Pri Ribničanih je bil najbolj učinkovit Uroš Knavs, ki je dosegel ducat golov, sedem jih je dodal Leon Ljevar. Pri Ljubljančanih je Izidor Budja dosegel deset, Matic Pipp pa sedem zadetkov.

Ribniška zasedba bo 1. decembra gostovala v Ormožu.

Sviš Ivančna Gorica - Škofljica 33:26 (14:12)

Rokometaši Sviša Ivančne Gorice so premagali Škofljico s 33:26 (14:12).

* Dvorana OŠ, gledalcev 777, sodnika: Humek in Škvarč.

* Sviš Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan, Cirar 5, Justin 2, Stopar 4, Kutnar 2, Pirnat 2, Grum 5, Marojević 5 (2), Sašek, Bradač 2, Korošec, Kompare, Košir 3, Erčulj, Vidmar 3.

* Škofljica: Šalamon, Lipužič, Kljun 2, Regner, Levstek 1, Gliha 3, Rot 6, Pangerc, Lešek 3, Krese, Nosan 3, Šnajdar, Etling 1, Pangerc 1, Drnovšek 2, Rot 4 (1).

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 3 (2), Škofljica 2 (1).

* Izključitve: Sviš Ivančna Gorica 8, Škofljica 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Rokometaši iz Ivančne Gorice so se po peti zmagi utrdili v zgornji polovici razpredelnice, medtem ko osmoljenci včerajšnjega medsebojnega obračuna po šestem porazu ostajajo na 11. mestu v 14-članski elitni ligi.

Škofljica je dobro odprla obračun v Stični, po vodstvu z 10:7 pa ni več našla rdeče niti v svoji igri. Gostitelji so hitro izenačili na 10:10, v končnici prvega polčasa pa dvakrat povedli za dva gola (13:11 in 14:12).

Izbranci domačega trenerja Aleksandra Polaka so si v drugem polčasu nekajkrat priigrali prednost šestih golov. Lepa zaloga v zadetkih jih je malce uspavala, tako da so se jim gosti približali na dva gola (28:26), v končnici pa so znova odločno pohodili "stopalko za plin" in si priigrali tudi najvišjo prednost na tekmi (33:26).

Pri gostiteljih so Benjamin Cirar, Janez Grum in Marko Marojević dosegli po pet golov, pri gostih pa je bil najbolj učinkovit Juš Rot s šestimi zadetki.

Zasedba iz Ivančne Gorice bo 1. decembra gostovala v Trebnjem.

Dobova - Slovenj Gradec 26:34 (11:16)

Rokometaši iz Slovenj Gradca so v gosteh premagali Dobovo s 34:26 (16:11).

* Športna dvorana, gledalcev 100, sodnika: Murčehajić in Kastelic.

* Dobova: Grudnik, Žitković, Suban 4, Fabek 2 (1), Gerjovič 1, Stunković, Romih 1, Pintar 8 (4), Maslovar 3, Rantah 1, Mladkovič 2, Kozolić 1, Veršovnik 2, Maček.

* Slovenj Gradec: Leben, Marković, Smolnikar, Cvetko 6, Milenković 1, Majcen 7, Levc 9 (6), Šol, Kotar 1, Svečko 2, Pandev 1, Starc, Saleznik, Lampret 3, Štumpfl 1, Jankovski 3.

* Sedemmetrovke: Dobova 8 (5), Slovenj Gradec 6 (6).

* Izključitve: Dobova 4, Slovenj Gradec 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Korošci so v Posavju upravičili vlogo papirnatih favoritov, po nepolnem desetem krogu so se po tretji zmagi po številu točk izenačili z devetouvrščenimi Škofjeločani. Dobova je doživela deseti poraz in je na zadnjem mestu v 14-članski ligi.

Izbranci gostujočega trenerja Nenada Maksića so temelja za zmago postavili v uvodu tekme. Že po trinajstih minutah igre so imeli šest golov prednosti (9:3).

Njihovo nadaljevanje je bilo malce neprepričljivo. V tej sezoni bledi gostitelji so v 23. minuti prepolovili zaostanek (9:12), nato pa so se Korošci le zbrali in tik pred odhodom na veliki odmor znova povedli za šest golov (16:10).

Rokometaši iz Slovenj Gradca Gosti so v drugem polčasu nadzorovali gostitelje. V 38. minuti je njihova prednost znašala tri gole (20:17), nato pa so povečali frekvenco svojih obratov in tik pred zadnjim zvokom sirene dvakrat povedli za devet golov (32:23 in 33:24).

V koroški zasedbi sta bila najbolj učinkovita Vid Levc z devetimi in Anej Majcen s sedmimi goli, v posavski pa Blaž Pintar z osmimi in Fran Suban s štirimi goli.

Dobova se bo 6. decembra v gosteh pomerila z novomeško Krko.

* Izidi, 10. krog:

- petek, 17. november:

Dobova - Slovenj Gradec 26:34 (11:16)

- sobota, 18. november:

Sviš Ivančna Gorica - Škofljica 33:26 (14:12)

Gorenje Velenje - Krka 31:20 (14:4)

Koper - Trimo Trebnje 23:30 (8:16)

Ljubljana - Jeruzalem Ormož 23:25 (12:11)

Riko Ribnica - LL Grosist Slovan 38:32 (20:16)

- nedelja, 19. november:

18.00 Celje Pivovarna Laško - Urbanscape Loka

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 10 9 0 1 320:247 18

2. Gorenje Velenje 10 8 1 1 310:253 17

3. Celje Pivovarna Laško 9 7 1 1 301:249 15

4. Jeruzalem Ormož 10 6 1 3 267:269 13

5. Sviš Ivančna Gorica 10 5 2 3 289:274 12

6. Riko Ribnica 10 5 2 3 335:312 12

7. Krka 10 4 3 3 283:261 11

8. Koper 10 5 0 5 280:273 10

9. Slovenj Gradec 10 3 2 5 281:294 8

10. Urbanscape Loka 9 3 2 4 261:284 8

11. Škofljica 10 3 1 6 259:285 7

12. Ljubljana 10 2 0 8 266:328 4

13. LL Grosist Slovan 10 1 1 8 265:300 3

14. Dobova 10 0 0 10 229:317 0

STA; M. K.