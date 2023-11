FOTO: Velik dan za šport in rekreacijo v Ivančni Gorici

19.11.2023 | 09:00

Ivančna Gorica - Včeraj popoldne je župan Dušan Strnad pri Vzgojno – izobraževalnem centru Ivančna Gorica odprl vrata največjega športnega kompleksa na prostem v ivanški občini. Športni park Ivančna Gorica predstavlja enega najsodobnejših športnih parkov pri nas, ustvarjenega za rekreacijo, povezovanje, druženje in spodbujanje športnega duha vseh generacij, so sporočili z ivanške občine.



Po besedah župana Dušana Strnada gre za nekakšen regijski športni center, ki ponuja možnost ukvarjanja z različnimi športi in organizacijo športnih regijskih tekmovanj, kar doslej ni bilo mogoče: »Gre za objekt, ki mu ni para daleč na okoli. Vloženega je bilo veliko dela, znanja in sredstev. Verjamem, da se bo vložek oplemenitil še z boljšimi rezultati naših športnic in športnikov ter krepko vplivalo na zdravje občanov, ki dobivajo sodobne površine za rekreiranje«. Nov športni park poleg ekipnih športov ponuja sodobne pogoje tudi kraljici športov – atletiki, katerih, po besedah župana, v občini še ni bilo. Se je pa na odprtju pokazalo, kot sporočajo z občine, da je tudi ta panoga že dodobra zaživela.

Odprtja sodobnega športnega kompleksa se je poleg številnih županov okoliških občin udeležil tudi poslanec državnega zbora Janez Janša in čestital občanom ob odprtju športnega parka, kakršnih je po njegovih besedah malo pri nas ali širše po Evropi. Po mnenju Janše so športni objekti in aktivnosti danes mogoče še bolj pomembni, kot pred desetletji: »Danes živimo v digitalni dobi. Dobi, ki prinaša nove nevarnosti, kar se zasvojenosti tiče in vsak športni objekt je v korak k tej bitki, da še posebej mlade odvrnemo od pretiranega gledanja v ekrane in k večjemu preživljanju časa na svežem zraku.«

V športnem parku bodo zunanji športni prostor dobili športniki rekreativci, športna društva in klubi, v dopoldanskem času pa bo predvsem namenjen dejavnostim bližnje osnovne in srednje šole ter vrtca. V imenu vseh treh institucij je prisotnim nekaj besed namenil tudi Marjan Potokar, ravnatelj Osnovne šole Stična, ki je v preteklih tednih praznovala 20-letnico nove matične šole. Povedal je, da bo otrokom iz vrtca, učencem, dijakom, rekreativcem in aktivnim športnikom ponujal vrhunske pogoje za kvalitetnejši pouk, treninge, rekreacijo in tekmovanja.

Športni park se razprostira na 19.000 m2 veliki površini, od tega je skoraj polovica območja (9.000 m2) pokritega s tartan podlago, na kateri je umeščen 300 metrski atletski krog, 6-stezno tekališče za šprinte, dve igrišči za rokomet oziroma mali nogomet ter dve igrišči za košarko. Poleg sta tudi po dve igrišči za igranje odbojke na mivki in teniški igrišči. Park ponuja tudi sodobne površine za atletske discipline, kot so skakališči za skok v daljino in višino ter metališče za suvanje krogle in met vorteksa. Športni park ima poleg servisnih prostorov, sanitarij in pisarne za športna tekmovanja tudi pokrito tribuno z več kot 300 sedišči.

Celoten športni objekt je stal 2,5 milijona evrov, sredstva je v večini pokrila občina iz občinskega proračuna. Del sredstev so Ivančani pridobili še od Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in Fundacije za šport.

Slovesno odprtje je spremljal bogat kulturni program in športna tekmovanja. Nastopili so najmlajši iz Vrtca Ivančna Gorica, šolski zbor Osnovne šole Stična, dijakinji Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Godba Stična, plesna skupina Vision dance team, pevec in ambasador občine Ivančna Gorica Marko Vozelj in posebni gostje, svetovno znana akrobatska skupina Dunking Devils, ki so z atraktivnimi točkami navdušili tako staro in mlado. Športni park so po prerezu traku s tekom odprli mladi člani V.I.P. Športnega kluba Ivančna Gorica, kjer deluje tudi atletska sekcija. Blagoslov novega objekta je opravil ivanški župnik Jurij Zadnik. Prireditev je povezovala Barbara Pirh.

Po uradnem delu so sledile revijalne tekme, kjer so se pomerili nogometni veterani iz Ivančne Gorice, za katere je igral tudi Janez Janša, in Olimpije, mladi rokometaši RK SVIŠ Ivančna Gorica in košarkaši KK Ivančna Gorica. Najmlajši pa so se preizkusili na poligonu, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.

Foto: Gašper Stopar in Klemen Ceglar

Galerija