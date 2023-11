Moč humanosti - zahvala krvodajalcem

18.11.2023 | 18:30

Fotografije: OZ RK Metlika

Metlika - Sinoči je v kulturnem domu Metlika potekala tradicionalna prireditev ''Moč humanosti'', s katero se Rdeči križ Metlika zahvali krvodajalcem in svojim prostovoljcem za njihova humana dejanja in pomoč.

Na prireditvi so podelili 20 priznanj krvodajalcem za večkratno darovanje krvi: za 20-krat (Jože Konda, Ivan Gruden, Janez Dragovan, Janko Popovič, Mladen Cesar), za 30-krat (Andrej Žist, Ivan Piškurič, Gregor Fir, Matjaž Štravs, Tone Stepan, Igor Starašinič, Alen Kovač, Majda Hlebec) za 40-krat (Jani Kremesec, Dušan Rožman, Zvonko Černič) za 50-krat (Boštjan Ovniček), za 60-krat (Janez Stopar), ter za 80-krat darovano kri (Vid Šalinger in Anton Štefanič). Imajo pa tudi dobitnike priznanj za 100-krat darovano kri v občini Metlika (to so Jože Kerč, Marjan Kerč, Stane Sodja, Vukšinič Stanislav in Peter Videtič).

Podelili pa so tudi priznanja predanim prostovoljcem RK, in sicer srebrni znak ter štiri zlate znake Rdečega križa Slovenije za dolgoletno delo v metliškem združenju. Srebrni znak je prejela Ivanka Žlogar, zlati znak pa Božica Ahec, Darja Dragovan, Stanka Nemanič in Martina Vajda za več kot 30-letno delo.

Območno združenje Rdečega križa Metlika ima evidentiranih 2.120 krvodajalcev, od tega je 1200 aktivnih, kar pomeni 15 odstotkov občanov. Letno organizirajo tri redne in eno izredno krvodajalsko akcijo, veliko krvodajalcev pa gre na odvzem na transfuzijski oddelek SB Novo mesto. Letno se odzove do 600 krvodajalcev.

OZ Rdečega križa se je na slovesnosti zahvalilo tudi občini Metlika za vsestransko pomoč pri izvajanju nalog RK, podjetjem za družbeno odgovornost do krvodajalstva, medijem za poročanje ter zavodom in društvom za sodelovanje. Krvodajalcem in prostovoljcem so se posebej zahvalile predsednica RK Metlika Mojca Stopar Zevnik in sekretarka Zalka Klemenčič ter županja občine Metlika Martina Legan Janžekovič

Otroci folklorne skupine Mlinček vrtca Metlika in tamburaška skupina Melos pa so obogatili prireditev, ki jo je vodil Lojze Bojanc.

M. K.

