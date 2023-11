Naj javni stranišči sta v Novem mestu in Črnomlju

18.11.2023 | 16:00

Razglasitev najboljših (Foto: Društvo za KVČB)

Murska Sobota/Novo mesto/Črnomelj - Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je pred 19. novembrom, dnevom stranišč, razglasilo rezultate izbora za naj javno stranišče. V kategoriji mestnih občin je naj stranišče v Novem mestu, v kategoriji ostalih občin v Črnomlju, med bencinskimi servisi pa na Petrolu Vrtojba. Podelili so še straniščne metlice za najslabše urejena stranišča.

Straniščno metlico za najslabše urejena javna stranišča leta 2023 med mestnimi občinami je dobila Mestna občina Koper, ki ima javna stranišča na 11 lokacijah, a so nekatera plačljiva ali niso dostopna invalidom. V kategoriji ostalih občin je straniščno metlico dobila Gornja Radgona, med bencinskimi servisi pa Petrolov bencinski servis Voklo v smeri Avstrije.

Člani komisije društva so v izboru preverjali, kakšno je stanje javnih stranišč v 12 mestnih občinah, 93 ostalih občinah in 56 bencinskih servisih ob avtocestah. Ocenjevali so dostopnost, označenost dostopa, urejenost, število sanitarij, sanitarije za invalide, opremo in higienski material.

V okviru akcije so poleti prevozili 4689 kilometrov in izvajali terensko ocenjevanje na več kot 180 lokacijah javnih stranišč po vsej Sloveniji, so sporočili. Letos so v ocenjevanje poleg stranišč občin in bencinskih servisov dodali še ekostranišča.

Vodja in koordinatorica akcije Danica Korenje ob razglasitvi rezultatov povedala, da v društvu po 15 letih izvajanja akcije ugotavljajo napredek na področju javnih stranišč.

Nadaljevali jo bodo tudi prihodnje leto, postavili pa so si cilj, da bi imela vsaka občina v Sloveniji javna stranišča, ki bi bila urejena in lepo vzdrževana.

V društvu so izdali bilten z vsemi podatki o ocenjenih javnih straniščih. Na njihovi spletni strani so na zemljevidu označena vsa ocenjena javna stranišča v letu 2023, podatki pa so tudi v brezplačni mobilni aplikaciji.

S pomočjo akcije ocenjevanja urejenosti javnih stranišč želi društvo pomagati pri odpravljanju ovir za osebe s kronično vnetno črevesno boleznijo ter osveščati javnost o pomenu stranišč.

M. K.