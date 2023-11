O radonu v Beli krajini

18.11.2023 | 09:20

Črnomelj - V okviru projekta RadoNorm-SLO je na Zavodu za izobraževanje Črnomelj (ZIK) nedavno potekalo predavanje o radonu, merjenju in ukrepanju v primeru povišanih koncentracij le-tega. Gre za radioaktiven plin, ki je navzoč v vseh objektih, poslovnih in stanovanjskih, Bela krajina pa je prepoznana kot območje z več radona, zato je pomembno, da z meritvami ugotovimo njegovo koncentracijo in ukrepamo, če je to potrebno.

Na predavanju so tako udeleženci dobili koristne informacije in strokovne nasvete o tem področju. Dr. Katja König je posredovala splošna dejstva o radonu v bivalnem okolju, informirala prisotne o zakonodaji in priporočilih. Predstavila je cilje in predviden potek projekta RadoNorm-SLO ter kako se bodo lahko občani vključili v aktivnosti.

Dr. David Kocman iz Instituta Jožef Stefan je predstavil koncept občanske znanosti, ki v raziskave vključuje širšo skupnost, in spodbudil navzoče, da postanemo aktivni raziskovalci. »Njegova sodelavka, dr. Janja Vaupotič, pa nas je poučila o pomenu kontinuirnih meritev koncentracije radona, prezračevanju ter problemu prevelike tesnosti stavbnega ovoja. Na srečanju je bila prisotna tudi naša zdravnica Mojca Tomc, dr. med., ki je predstavila pomen skrbi za lastno zdravje, dejavnike tveganja za obolevanje in dejstva o vplivu radona na naše zdravje,» je povedla vodja izobraževanja, mag. Irena Bohte.

V okviru projekta bodo Belokranjci lahko izmerili koncentracijo radona v svojih domovih z različnimi merilnimi metodami. Ob tem bodo potekale tudi meritve splošne kakovosti zraka s merilniki radona, ki so jih nekateri udeleženci že prevzeli.

M. G.