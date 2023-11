Po osmih letih truda Marija rodila prvega sina, po še petih letih drugega

17.11.2023 | 19:00

Marija Martinčič Bauman na sinočnji predstavitvi knjige Moji IVF otroci v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu

Srečna družina Martinčič Bauman (Foto: Jani Pavlin)

Irena Kuntarič Žibert in Marija Martinčič Bauman

Marija v družbi prijateljice Irene Kuntarič Žibert, na levi pa Vida Čadonič Špelič, ki je kot obiskovalka prireditve Mariji iskreno čestitala za prehojeno pot in sposobnost nagovarjati in opogumljati ljudi.

Novo mesto - Neplodnost je bila in je žal še vedno tabu tema, zato je toliko bolj pomembno o njej spregovoriti odkrito, jasno in iskreno.

To zmore Šentjernejčanka Marija Martinčič Bauman, ki se je pred časom odločila napisati knjigo z naslovom Moji IVF otroci. Sinoči so jo predstavili v Knjižnici Mirana Jarca, sledil je pogovorni večer o čustvih ter medsebojnih odnosih. Poleg avtorice knjige je na njem sodelovala še ena Šentjernejčanka, specializantka psihoterapije otrok in mladostnikov Irena Kuntarič Žibert, ki je poudarila, kako pomembno se je pogovarjati z našimi otroci, jih usmerjati in vzgajati za prave vrednote.

Pot do svojega otroka

IVF pomeni In vitro fertilizacija, kar je eden izmed postopkov umetne oploditve. V knjigi je Marija Martinčič Bauman odkrito predstavila svojo zgodbo oz. osemletno pot, polno najrazličnejših preizkušenj, od diagnoze neplodnosti, spoprijemanja z njo, bolečih odzivov okolice, zavestne odločitve, narediti vse za rojstvo svojega otroka, kljub mogoče celo obsojajočemu ravnanju zaradi prepričanj Cerkve, pa do razočaranj, ko poskusi umetne oploditve niso uspeli, do vzponov in padcev, upanja in obupa, vse do srečnega konca, ko sta skupaj z možem Benom končno uzrla in zaslišala jok svojega dojenčka.

»Težko je bilo v letih neuspelih postopkov, ko izgubljaš moč pogum … A vedno sem verjela in imela pomoč in oporo v možu in bližnjih, pa tudi v veri in Bogu,« je povedala na predstavitvi knjige.

Martinčič Baumanova, magistrica znanosti s področja državnih in evropskih študij, mediatorka, trenerka, svetovalka, protibolečinska refleksoterapevtka, refleksonaturopatinja, preučevalka ajurvede in tradicionalne kitajske medicine ter še kaj, je sinoči povedala še, da je knjigo v prvi vrsti zapisala zase, »da vse osmislim,« a potem je sklenila, da bi bilo sebično ta spoznanja in izkušnje zadržati zase, saj je prepričana, da s svojo izpovedjo lahko pomaga mnogim, da bodo hodili po lažji, prijetnejši in varnejši poti.

Knjiga je hvalnica življenju

Res dobiva lepe odzive na knjigo, v glavnem osebne, a kljub plemenitemu namenu tudi napade in kritike, saj gre za delikatno in zahtevno vsebino, kar jemlje v zakup. »A kar je iskreno, je vedno dobrodošlo,« je prepričana.

»Knjiga je hvalnica življenju ter pomoč vsem, ki se soočajo z neplodnostjo,« poudari Marija Martinčič Bauman, ki meni, da bi morali biti kot družba bolj odprti do stisk drugega. Teh pa je veliko in različne so.

Knjigo Moji IVF otroci je mogoče dobiti pri avtorici na naslovu: marija.m.bauman@gmail.com.

Publika je uživala v odkriti besedi avtorice knjige.

»Vsak od nas se posredno ali neposredno sreča v življenju s kako hudo diagnozo, ni to le neplodnost, ter z nešteto preizkušnjami. Moramo se soočiti in živeti z njimi,« je dejala ter za konec poudarila: »Zaupajte medicini, imamo vrhunske specialiste, a ne zanašajte se le nanje, tudi sami naredite, kar znate in zmorete.«

Zbrani na pogovornem večeru so ob koncu sproščeno poklepetali ter čestitali Mariji za pogum, da tako iskreno in odprto govori o pomembni, a delikatni temi, kot je neplodnost. Za ta pogum ji je preko video javljanja čestitala tudi Petra Škarja, podjetnica ter avtorica več knjižnih uspešnic.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija