Gobarski vikend

15.11.2023 | 13:40

Ekipa determinatorjev in postavljalcev razstave gob v Semiču iz BGD in GDNM (Foto: Silva Jančan)

Predavanje Življenje gliv in njihova uporaba v prehrani in zdravilstvu (Foto: Uroš Novina)

Vlažnice - bioindikatorji čistega okolja

Semič - V sklopu praznovanja jeseni in Martinovanja v Semiču je Belokranjsko gobarsko društvo (BGD) na ogled postavilo kar 235 vrst gob, ki rastejo v tem obdobju. Ogledalo si jo je več kot 800 obiskovalcev.

Vse z namenom spoznavanja gob in ozaveščanja o pomenu v naravnem okolju, varstvu narave in ohranjanju gobjih vrst. Tako so posebej opozorili na zavarovane vrste gliv v Sloveniji. Vseh 41 vrst so si obiskovalci lahko ogledali na fotografijah na plakatu. »Teh gob ne nabiramo, ampak jih občudujemo v naravi. Prav tako v naravi občudujemo strupene in smrtno strupe gobe. Tudi njim je bil namenjen del razstave,« je povedala dr. Iva Konda, predsednica BGD.

Pri postavljanju in določanju gob so jim pomagali izkušenejši kolegi iz GD Novo mesto. S seboj so prinesli tudi nekaj gob za razstavo, prav tako so gobe prinesli tudi predstavniki GD Šentrumar – Hočevje. Seveda pa je bila glavna bera belokranjska – en dan pred otvoritvijo razstave so člani BGD iz vseh treh belokranjskih občin nabirali gobe na svojih 'placih' in s tem prispevali k odlični razstavi.

Med zanimivimi gobami je dr. Konda izpostavila zajedalskega pagobana, redko najdbo, in vlažnice. Slednje so pomembne za ohranjanje travniških površin. Občutljive so na onesnaževanje, na primer z anorganskimi mineralnimi gnojili. Škodi jim tudi pretirano gnojenje s hlevskim gnojem. Ker potrebujejo zelo specifično okolje za rast, so občutljive za spremembe v okolju in zaradi tega dober bioindikator. Razstavljenih je bilo kar sedem vrst vlažnic.

Glive imajo pomembno vlogo za naravo in za človeštvo. Nekatere, predvsem saprofitske, so izjemno pomembne v biotehnologiji in na številnih področjih predstavljajo neizkoriščen potencial človeštva, je poudaril prof. dr. Franc Pohleven na predavanju o življenju gliv in njihovi uporabi v prehrani in zdravilstvu.

M. G.