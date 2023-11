Želijo nadaljevati razvoj vsebin na Gradu Kostel

Ob oktobrskem obisku predstavnikov ministrstva za kulturo na gradu Kostel (Foto: Občina Kostel)

Kostel - Za občino Kostel poleti prihodnje leto poteče desetletno obdobje, v katerem je bila dolžna prenavljati Grad Kostel ter razvijati kulturne in turistične vsebine v njem. V občini želijo s tem nadaljevati tudi po izteku omenjenega obdobja, zato upajo, da se bo s tem strinjalo tudi ministrstvo za kulturo.

Leta 2014 je namreč ministrstvo za kulturo Grad Kostel predalo v lastništvo Občini Kostel pod pogojem, da ga v desetih letih obnovi. Za večje obnove občina sicer nima dovolj denarja, vseeno pa se ga trudi vzdrževati in v njem razvijati nove kulturne in turistične vsebine.

Obveznost obnove gradu po pogodbi, ki je bila sklenjena za nedoločen čas, poteče prihodnje poletje, tudi po tem času pa si želijo v občini z obnovo oz. razvojem vsebin na gradu nadaljevati, za kar upajo, da bo ministrstvo z njimi pripravljeno skleniti aneks k pogodbi. V ta namen po besedah direktorice občinske uprave Teje Sever Žagar pripravljajo osnutek nove strategije upravljanja gradu, ki bi nato bila podlaga za sklenitev aneksa.

Na ministrstvo za kulturo večjih težav za sklenitev aneksa, kot kaže, ne vidijo. Pravijo namreč, da izvajanje obnove gradu ves čas spremljajo. Grad je v začetku oktobra obiskal tudi državni sekretar Matevž Čelik Vidmar in med obiskom ocenil, da obnova poteka dobro in v skladu s programom.

"Predstavniki ministrstva so nam ob obisku povedali, da je Grad Kostel eden redkih, kjer je urejeno lastništvo in da državi ni v interesu, da bi bila njegova lastnica. Raje vidi, da z njim upravlja lokalna skupnost, ki najbolje ve, kaj je treba narediti za promocijo," pa je obisk predstavnikov ministrstva za kulturo povzela direktorica občinske uprave.

Občina je bila nedavno uspešna tudi na razpisu za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih krajih, ki ga je objavilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Odobrenih je dobila 92.000 evrov.

S tem denarjem nameravajo v okviru triletnega projekta do gradu urediti pešpot in zgraditi vodovod ter okrepiti promoviranje gradu v različnih medijih in spletnih straneh. Projekt je sicer vreden 143.500 evrov, pri čemer naj bi preostali denar zagotovila občina sama.

Grad Kostel, po katerem sta kraj in občina dobila tudi svoje ime, se v pisnih virih prvič omenja leta 1336, kar je danes tudi poštna številka občine. Grajski kompleks je drugi največji na Slovenskem in edini, kjer znotraj nekdanjega grajskega obzidja še vedno prebivajo ljudje. V svoji zgodovini je grad menjal veliko lastnikov, od grofov Ortenburških do Langematlov, ponujal pa je tudi zavetje pred turškimi vpadi.

Danes si je na gradu mogoče ogledati razstave o njegovi zgodovini in življenju v Kostelu, preizkusiti v igri pobega ali se okrepčati z grajsko piknik cajno.

