Utopljenec na Senovem

12.11.2023 | 18:30

Na Senovem so danes zjutraj okoli osmih v potoku opazili negibno osebo. Na pomoč so poklicali krške poklicne gasilce, ki so jo s pomočjo vrvi in nosil iznesli na brežino. Ko je zdravnik potrdil, da je oseba preminula, so jo prenesli na varno lokacijo in jo tam predali dežurnim policistom in pogrebni službi.

V trku dva poškodovana

Opoldne sta v naselju Dolenje Kronovo, občina Šmarješke Toplice, trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Bela Cerkev so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, posuli razlite motorne tekočine, nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa in pomagali pri odstranitvi vozil avto vleki ter očistili cestišče.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve poškodovani osebi prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

