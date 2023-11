Še en potres, še nekoliko močnejši kot nočni

11.11.2023 | 19:00

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 18.19 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude 2,8. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 61 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Šmarjeških Toplic.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci širše okolice Novega mesta, Šentjerneja in Šmarjeških Toplic, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Potres magnitude 2,4 so prav tako z epicentrom pri Šmarjeških Toplicah zabeležili že minulo noč.

Avto v dimu, v ognju na srečo ne

Ob 16.30 je na Cesti bratov Milavcev v Brežicah, občina Brežice, zaradi okvare prišlo do zadimljenja osebnega vozila. Gasilci PGD Brežice okolica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo pogledali in posuli iztekle motorne tekočine. Do požara ni prišlo.

M. K.