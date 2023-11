Streslo Dolenjsko; s ceste v potok

11.11.2023 | 08:25

Ponoči je streslo Dolenjsko (ESMC)

Ponoči ob 3.10 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,4 v bližini Šmarjeških Toplic, 61 km jugovzhodno od Ljubljane.

Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci okolice Novega mesta, Šentjerneja in Šmarjeških Toplic. Intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici.

S ceste v potok

Sinoči ob 22.35 je v naselju Mali Kamen, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo s cestišča v potok. Gasilci PGE Krško so zavarovali in osvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator, preprečili iztekanje motornih tekočin v potok, izvlekli vozilo na cesto ter nudili pomoč policiji.

Nevarne najdbe v gozdu

Ob 14.59 je na Baronovem hribu nad Višnjo Goro, občina Ivančna Gorica, občan v gozdu naletel na NUS. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Gorenjske in Ljubljanske regije sta zavarovala in pregledala območje ter na varnem kraju uničila ročni bombi, eno italijanske, drugo pa jugoslovanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne. Policisti so zavarovali kraj uničenja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Mokrice, nizkonapetostno omrežje – Nova vas do picerije med 8. in 10. uro.

M. K.