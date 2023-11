Danes brez elektrike

9.11.2023 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEREČA VAS , izvod Naprej- desno;

- od 13:20 do 15:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINJA VAS izvod 3. hiša levo.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. MOKRO POLJE 1985, TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU, TP POLHOVICA, TP PRAPREČE PRI ŠENTJERNEJU, TP ZAPUŽE.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIBINCI na izvodu DESNO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo:

- od 13:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČ VRH 1 in TP GRČ VRH 2;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA DOBRAVA, izvod 5.PROTI RODINAM.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL., izvod 10.PROTI SUŠICAM;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI SLATNIK, izvod 5.SAMOSTOJEČA-NASELJE SMOLE. VAS;

- od 10:30 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI SMOLENJI VASI, TP SMOLENJA VAS2, TP SMOLENJA VAS 3;

- od 12:30 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TEŽKA VODA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 9:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Skrovnik, nizkonapetostno omrežje – Potok.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Jelša Veliki Podlog, nizkonapetostno omrežje – Gorica in TP Žadovinek hlevi, nizkonapetostno omrežje – Voglar - Severovzhod med 8. in 11. uro, na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Podgorje, nizkonapetostno omrežje – Malo Podgorje med 8.30 in 12. uro, na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Raztez vas, Brezje Anže, Anže, Anže Šalamon, Raztez, Graben Ašič, Graben in Kostanjek med 8.30 in 13. uro, na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Skrovnik, nizkonapetostno omrežje – Potok med 9. in 14. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Terme naselje 1 med 8. in 13. uro.

M. K.