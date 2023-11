Slovenska rekorderka: Marija Vodnik 130. darovala kri

7.11.2023 | 13:30

Marija Vodnik iz Grč Vrha je s 130 darovanji slovenska rekorderka med krvodajalkami. (Foto: M. Ž.)

Mariji so ob izjemnem jubileju čestitali (z leve) zdravnica Mojca Šimc, predsednica OZ RKS Novo mesto Danica Novak Malnar, mirnopeški župan Andrej Kastelic in predsednica KORK Mirna Peč Slavi Derganc. (Foto: M. Ž.)

Nekaj spobudnih besed je izjemna jubilantka namenila tudi dekletom iz novomeške srednje kmetijske šole Grm, ki so prišle darovat to pomembo življenjsko tekočino.

Novo mesto - V Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto je danes Marija Vodnik iz Grč Vrha v mirnopeški občini kri darovala že 130., kar z drugimi številkami pomeni že 58,5 litra. S tem je dosegla zavidanja vreden jubilej in postala slovenska rekorderka med krvodajalkami.

S krvodajalstvom se je srečala pri 18. letih, ko so jo sodelavke v Labodu nagovorile, da naj gre z njimi, od takrat pa redno daruje kri, le enkrat ji niso opravili odvzema. »Hvala bogu, da mi zdravje dobro služi in sem lahko prišla do te številke. Krvodajalstvo je res plemenito poslanstvo. Veliko mi pomeni, da pomagam drugim, morda komu rešim celo življenje, na drugi strani pa pomagam tudi sebi, saj tako redno preverjaš svoje zdravje,« meni jubilantka, ki k sreči sama ni nikoli potrebovala kri in upa, da je tudi nikoli ne bo, jo je pa ena od njenih sester. Krvodajalki sta v preteklosti bili tudi sestri, soprog in hči pa se za ta korak nista odločila.

Glede na to, da šteje 62 let, bo na krvodajalski stol lahko sedla še kar nekajkrat, seveda, prida, če bo z zdravjem vse v redu. »Z leti je to postalo skoraj nuja, navadiš se, da na vsake toliko časa daš kri. Ne vem, kako bom potem, ko ne bom smela več.« Od junija leta 2018 je upokojena, tako ima zdaj več časa za sprehode s psičko, staro sedem let, in za delo na domačem vrtu.

Letos kri darovalo več kot 4.000 krvodajalcev

Na novomeškem Območnem združenju Rdečega križa so na Marijo izredno ponosni, prav tako tudi na vse, ki nesebično darujejo del sebe za druge. »Želim ji še veliko zdravja in verjamem, da je bila dober zgled mnogim in morda tudi s to novico še koga spodbudi, da postane krvodajalec,« je dejala njegova predsednica Danica Novak Malnar.

Po njim znanih in dostopnih podatkih je 129 darovanj dosegla krvodajalka s Primorske, ki pa je s krovodajalstvom zaključila, gospa z Gorenjske jih je naštela 126, na četrto mesto v Sloveniji pa se je med pripadnicami nežnejšega spola s 125 odvzemi uvrstila še ena krvodajalka z območja novomeškega združenja.

»Veliko se ukvarjamo z mladimi in izobražujemo po srednjih šolah. Pred nami je tako akcija srednješolcev, prijavilo se je 25 kandidatov, ki bodo kri darovali prvič. Sicer pa je letos na našem območju kri darovalo prvič 434 krvodajalcev, leto pa še ni zaključeno. Skupaj je letos kri na območju novomeškega združenja darovalo že več kot 4000 krvodajalcev, od tega 311 na krvodajalskih akcijah,« je nekaj številk še povzela Danica Novak Malnar.

Besedilo in foto: M. Ž.

