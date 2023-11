Zasegli konopljo

5.11.2023 | 12:00

Zasežena droga (Foto: PU Ljubljana)

Ribnica - Ribniški policisti so v petek po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi o hišni preiskavi pri 69-letnemu osumljencu in 46-letni osumljenki na območju Ribnice našli ter zasegli skupno okoli pol kilograma posušene prepovedane konoplje, so sporočili s PU Ljubljana.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper osumljena podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

M. K.