Dobova se predstavi

3.11.2023 | 18:00

Dobova se vsakič predstavi tudi z mažoretkami Športno kulturnega društva Mažoretke Dobova. (Foto: Rudi Mlinar)

Nastopil je tudi madnarodni ansambel MAH. Foto: M. L.)

Predsednica Turističnega društva Dobova Branka Stergar (Foto: M. L.)

Dobova - V Dobovi že več kot 15 let namenjajo 30. oktober prireditvi Dobova se predstavi, ki jo organizira domače turistično društvo. Prireditev so tako pripravili tudi letos. Zbrane sta pozdravila predsednica domačega turističnega društva Branka Stergar in brežiški župan Ivan Molan.

Spored, ki ga je povezovala Anja Urek, so začele najmlajše mažoretke iz skupine Cici iz Športno kulturnega društva Mažoretke Dobova.

V nadaljevanju je nastopila plesna skupina Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova s solistko Zalo Rogič, ki je že dosegla dobre rezultate na državnem šolskem plesnem tekmovanju.

Predstavili so se še ženska pevska skupina Up, ki deluje v okviru društva upokojencev Dobova – Kapele, ljudski pevci Dobovski pevci iz Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova in mažoretke kadetske skupine Športno kulturnega društva Mažoretke Dobova.

Letos je nastopil tudi slovensko-hrvaški ansambel MAH, ki ga vodi Miro Hriberski, ki je sicer doma na Hrvaškem, a se je poročil v Sela pri Dobovi.

Večer je sklenil Mešani pevski zbor Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova, ki ga je zaradi odsotnosti dirigenta Aljaža Božiča vodila Monika Abram.

S prireditvijo so se spomnili tudi 31. oktobra, dneva reformacije.

Prireditev Dobova se predstavi so po besedah Branke Stergar imenovali v začetku Noč čarovnic. »Potem smo ime spremenili v Dobova se predstavi – noč čarovnic. Zdaj je Dobova se predstavi, večer glasbe, petja, plesa in smeha. Začela se je pred osemnajstimi leti, tokratna prireditev je bila sedemnajsta, ker je vmes ena odpadla zaradi korone,« je povedala Branka Stergar.

M. L.

