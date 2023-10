Novo vadbišče v Ragovem logu

28.10.2023 | 19:30

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Novomeški mestni gozd Ragov log, ki ga od starega mestnega jedra loči le reka Krka, velja za priljubljeno lokacijo za sproščanje in rekreacijo v objemu narave. Odslej bo mestni gozd še atraktivnejši za obiskovalce, saj sta Krajevna skupnost Majde Šilc in Krajevna skupnost Center Novo mesto ob podpori občine v Ragovem logu postavili nove vadbene naprave.

Projekt predstavlja zgleden primer sodelovanja dveh krajevnih skupnosti, ki želita s postavitvijo vadbišča prispevati predvsem k zdravemu življenjskemu slogu meščanov, sporočajo z rotovža. Nove vadbene naprave v vrednosti skoraj 20.000 evrov, pri čemer je polovico sredstev prispevala občina, preostanek pa obe krajevni skupnosti, so na odprtju že preizkusili člani Gimnastičnega društva Novo mesto, uradno pa so jih namenu predali župan Gregor Macedoni, predsednik Krajevne skupnosti Center Novo mesto Matija Škof in predsednik Krajevne skupnosti Majde Šilc Adolf Zupan.

Ob tem so si bili enotni, da Ragov log upravičeno velja za ponos Novega mesta, z novo pridobitvijo pa bo še privlačnejši za vse ljubitelje rekreacije na prostem in kot stičišče vseh generacij, so še zapisali na MO Novo mesto.

M. K.