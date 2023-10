Skozi Žimarice po obnovljeni cesti

Žimarice - Junija leta 2020 sta župan občine Sodražica Blaž Milavec in takratni državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Aleš Mihelič podpisala sporazum o sofinanciranju ureditve ceste na območju naselja Žimarice, ki je bila resnično že dotrajana in najbolj kritična na odseku regionalne ceste Bloška Polica - Sodražica. Gradbena dela so poleg rekonstrukcije ceste vključevala novogradnjo vodovoda, novogradnjo mostu čez Bistrico in prepusta, izgradnjo javne razsvetljave, izvedbo avtobusnih postajališč, ureditev odvodnjavanja in zaščito ter prestavitev ostale komunalne infrastrukture. Za več varnosti pa so bile urejene tudi površine za pešce.

Občina Sodražica si je namreč že več let prizadevala za ureditev tega odseka državne ceste med Žlebičem in Uncem, ki postaja vse bolj obremenjena tudi s tovornim prometom med Notranjsko in Dolenjsko. Na to je ob uradnem odprtju spomnil tudi župan Blaž Milavec in dodal, da so v proračunu zagotovili nekaj manj kot 500.000 evrov za pločnike, javno razsvetljavo in obnovo vodovoda, razliko, 2,1 milijona evrov, pa je prispevala država. »Z obnovljeno cesto je seveda poskrbljeno predvsem za večjo varnost udeležencev v prometu in tudi vaščanov, med drugim - s čimer vozniki nismo najbolj zadovoljni - sta na razdalji dveh kilometrov postavljena dva stacionarna radarja,» je opozoril Milavec.

Po odprtju ceste - trak sta prerezala Milavec in Andrej Rajh, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo - blagoslovu s strani župnika in krajšem kulturnem programu je potekalo družabno srečanje v bližnji gostilni, pred katero je v okviru projekta urejen prepust na potoku. Na žalost pa je ta prepust na eni strani brez zaščitne ograje. Prav tako na tem delu ceste ni prehoda za pešce, čeprav je na drugi strani urejeno večje parkirišče.

