Da bodo gasilci še hitrejši

18.10.2023 | 09:30

Foto: Občina Sevnica

Sevnica - Končana so gradbena dela za rekonstrukcijo uvoza na parkirišče pred Gasilskim domom Sevnica. Uvoz je primerno razširjen in prilagojen za dostop za vozilo za reševanje iz višin GVCZD-1, ki bo v Sevnico prispelo predvidoma naslednje leto, so sporočili z občine.

Novo gasilsko vozilo, ki bo dobavljeno s sredstvi občinskega proračuna ob podpori Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije in Gasilske zveze Sevnica, bo močno okrepilo intervencijsko sposobnost Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica. PGD Sevnica je gasilsko društvo s poklicnim jedrom IV. kategorije. Odziva se na vse zahtevnejše intervencije v sevniški občini, v primeru potreb po takšnem reševalnem vozilu pa jim sedaj na pomoč priskočijo poklicni gasilci iz Mestne občine Krško.

Za ustrezno garažiranje novega vozila poteka tudi dograditev Gasilskega doma Sevnica. Garaža za gasilska vozila bo razširjena, z rekonstruiranim uvozom iz regionalne ceste pa bo gasilcem omogočen še hitrejši izvoz na intervencije. Ureditev garaže Gasilskega doma Sevnica se financira iz sredstev PGD Sevnica, dela pa bodo zaključena predvidoma do konca letošnjega leta.

M. K.