Preventivna akcija za večjo varnost pešcev

17.10.2023 | 09:30

Otroci so najbolj ranljiva skupina pešcev, zato bodimo ostali udeleženci nanje še posebej pozorni. (Foto: DL/arhiv)

LJ/NM - Policisti po vsej državi, tudi na območju PU Novo mesto, vse do konca tedna izvajajo nacionalno preventivno akcijo za večjo varnost pešcev Bodi viden, bodi previden. Med akcijo preverjajo ravnanja tako pešcev kot voznikov. Omenjeno preventivno akcijo izvajata Agencija za varnost prometa in Policija, v sodelovanju z ZŠAM Slovenije.

V zadnjih desetih letih je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v prometnih nesrečah življenje izgubilo 12 pešcev. V lanskem letu sta umrli dve peški, letos pa med najranljivejši udeleženci v prometu k sreči še niso obravnavali smrtnih žrtev.

Policisti pešce pozivajo, da poskrbijo za lastno varnost, prav tako pa naj bodo vozniki pozorni nanje, prilagodijo naj hitrost vožnje in pešcem vselej odstopijo prednost.

Policisti med akcijo preverjajo ravnanja tako pešcev kot voznikov

V času nacionalne preventivne akcije policisti preverjajo spoštovanje predpisov pri pešcih (uporaba odsevnih teles, varno prečkanje vozišč, pravilna stran hoje) in voznikih motornih vozil. Pri slednjih bodo pozorni zlasti na kršitve kot sta izsiljevanje prednosti pešcem na zaznamovanih prehodih za pešce in neprilagojena hitrost vožnje.

Krajše poostrene nadzore bodo policijske uprave izvajale predvsem v bližini prehodov za pešce in na drugih lokacijah s povečano problematiko varnosti pešcev. Policisti bodo sodelovali tudi pri preventivnih aktivnostih, ki so namenjene ozaveščanju pešcev, da morajo že sami čim bolje poskrbeti za svojo varnost v prometu (z nošenjem svetlih oblačil, kresničk in odsevnikov, odsevnih brezrokavnikov ipd.). Zato bodo po vsej Sloveniji razdelili 5.000 odsevnikov, ki jih je za ta namen priskrbela Agencija za varnost prometa.

Prostovoljci Združenj zveze ZŠAM Slovenije bodo v sklopu preventivnih dejavnosti izvajali delavnice za otroke, starostnike in druge ranljive skupine na temo varne udeležbe pešca v prometu. Prav tako bodo izvajali fizična varovanja otrok na poti v in iz šole v času pred in po jesenskih počitnicah. Skupaj z AVP in Policijo bodo na ustreznih mestih delili odsevna telesa in pešce opozarjali na ustrezno opremljenost. Prostovoljci ZŠAM Slovenije so v zadnjih letih v teh preventivnih aktivnostih opravili v povprečju med 800 in 1.000 prostovoljnih ur.

Pešci, poskrbite za lastno varnost

Uporabljajte prometne površine, namenjene hoji pešcev (pločniki, hodniki, prehodi, podhodi, nadhodi). Če ni zagotovljene površine za pešce, hodite ob levem robu vozišča v smeri hoje.

Med hojo ne uporabljajte mobilnega telefona, saj slednje po podatkih tujih raziskav pravočasnost in ustreznost reakcij pešca zmanjša do 60 odstotkov.

Vedno se prepričajte o varnem prečkanju ceste. Preden stopite na vozišče, je obvezen pogled levo, desno, levo.

Obvezno uporabljaje prehode za pešce. Na semaforiziranih prehodih počakajte na zeleno luč za pešce (predhodno pogled levo, desno, levo), na nesemaforiziranih prehodih pa posebno pozornost namenite bližajočim se vozilom – počakajte, da se ta dejansko ustavijo iz obeh smeri (vzpostavitev očesnega kontakta z voznikom, dvig roke).

Vidnost je varnost! Ponoči, v mraku, ali ob zmanjšani vidljivosti morate nositi odsevnik na vidnem mestu, na strani, ki je obrnjena proti vozišču. Za večjo vidnost in varnost poskrbite z uporabo svetlih in odsevnih oblačil ter odsevnih teles (odsevni trakovi, kresničke, odsevne površine na oblačilih ali obutvi, uporaba svetilke). Kresničko obesimo za pas ali žep, da prosto niha ob telesu, saj jo le tako lahko obsvetijo avtomobilski žarometi. Podatki opazovanja pešcev, ki ga je Agencija za varnost prometa izvedla leta 2017, so pokazali, da je delež uporabe različnih odsevnikov izredno nizek – kar 93 odstotkov pešcev ni uporabljalo nobenega odsevnika. Le 1,2 odstotka pešcev je imelo kresničko ali odsevni trak in 4,2 odstotka drugo odsevno površino.

Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje poleg odsevnika okoli vratu nositi tudi rumeno rutico. Odrasli, ki ob cesti spremljajo otroke, naj jih držijo za roko na zunanji strani, proč od ceste. Za namene spodbujanja varne mobilnosti otrok je Agencija pripravila učno gradivo z naslovom Učenec pešec.

Na avtocesti se ne smete zadrževati izven vozila ob cestišču, saj je to izredno nevarno. V primeru izrednega dogodka poskrbite za svojo varnost: vozilo ustavite na odstavnem pasu z vsemi delujočimi utripalkami, oblecite odsevni telovnik, zavarujte mesto dogodka z varnostnim trikotnikom in se čimprej umaknite na varno (za zaščitno ograjo) ter pokličite pomoč.

Pešci so najbolj izpostavljeni udeleženci v prometu

Pred dvajsetimi leti je na slovenskih cestah letno izgubilo življenje približno 250 pešcev. Z vrsto učinkovitih ukrepov so se najhujše posledice med pešci zmanjšale. A vendarle bi bilo mogoče z odgovorno udeležbo vseh stanje še izboljšati. Do 10. oktobra 2023 je bilo na slovenskih cestah 396 prometnih nesreč z udeležbo pešca, življenje je izgubilo 7 pešcev, 56 je bilo hudo telesno poškodovanih in 310 lažje telesno poškodovanih.

R. M.