Orglice prvič brez Staneta

Vrhunec gala koncerta Stanetove orglice je bil nedvomno nastop skupine Točno ob osmih.

Mokronog - Mokronog je slovenska prestolnica orgličarstva, igranja na ustno harmoniko, na mali ustni inštrument, med ljudstvom bolj poznan kot orglice. Sinoči se je tam zgodil že 24. festival Ah, te orglice oziroma v originalnem zapisu »(ah), te orglice«. Prvič po epidemiji, med katero je festival potekal prek spleta, in prvič v živo brez očeta festivala, lani preminulega nestorja mokronoškega kulturnega dogajanja Staneta Pečka. Festival je bil tokrat posvečen spominu nanj. Če bi ga lahko poslušal, bi bil navdušen, zadovoljen in ponosen.

Marjan Urbanija, mojster orglic iz Mengša, je na festivalu Ah, te orglice do zdaj manjkal le enkrat.

Tokrat je bil nekako neformalno festival oziroma festivalski gala koncert, poimenovan Stanetove orglice, razdeljen na dva dela. V prvem so se mokronoškemu občinstvu predstavili ljubiteljski glasbeniki, orgličarske skupine in posamezniki, v drugem delu pa so nastopili taki, ki jim gre igranje na orglice res dobro od rok, večinoma poklicni glasbeniki. Spominski koncert je s svojimi Sejmarji začel in zaključil Marjan Urbanija, mojster orglic iz Mengša, ki je na festivalu Ah, te orglice do zdaj manjkal le enkrat. Za njim so se na odru zvrstili Francetovi in Poljanski orgličarji, pa skupina Loške orglice in iz Bele krajine Preloški muzikanti.

Drugi del je odprl še en veteran festivala, mojster bluesovskih orglic Robert Ivačič iz Presladola pri Brestanici, ki je tokrat ob kitarski spremljavi Richarda Smitha zaigral in tudi zapel lastno skladbo Ali si dober človek. Da je vsestranski umetnik s skladbo skladatelja Alda Kumarja na besedilo Gregorja Strniše v spremstvu kitarista Aleša Strajnarja Ko bi jaz postal bogat dokazal slikar, vizualni umetnik, grafični oblikovalec in scenograf, član skupine Irwin, novomeški rojak Miran Mohar.

Veteran festivala, mojster bluesovskih orglic Robert Ivačič iz Presladola pri Brestanici, je tokrat tudi zapel.

Vrhunec gala koncerta Stanetove orglice pa je bil nedvomno nastop skupine Točno ob osmih, zasedbe umetniškega vodje festivala in predsednika programske komisije Mira Božiča, v kateri mu z orglicami dela društvo uveljavljeni rock in blues orgličar Miha Erič, nekdanji član Prismojenih profesorjev bluesa, lastni skladbi Ognjišče in Tri konoplje pa sta izvedla ob imenitnem kitarskem spremstvu Benjamina Barbariča in Tilna Stepišnika. Publika jih je dobesedno prisilila še v dodatek.

Da bo imel festival občinsko podporo tudi v prihodnosti, je s svojim uvodnim govorom, v katerem je povedal, da so orglice njegove zveste spremljevalke že od otroštva, napovedal tudi novi mokronoški župan Franc Glušič, ki je svoje besede potrdil tako, da je občinstvu eno zaigral. Na orglice. Ne slabo.

I. Vidmar

