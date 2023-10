Zmaga ostala pri suhorobarjih

15.10.2023 | 09:20

Foto: FB RD Riko Ribnica

Ribnica - Rokometaši Rika Ribnice so v 6. krogu lige NLB sinoči premagali Dobovo s 36:24 (16:15).

* ŠC Ribnica, gledalcev 150, sodnika: Čretnik in Turnšek.

* Riko Ribnica: Braunović, Klarič, Dobaj 1, Planinšek 4, Mihelič 1, Žagar 5, Ljevar 4 (1), Pirnat 1, Begić Zbačnik 1, Skol 1, Cimerman 2, Đekić 3, Knavs 11, Nosan, Grebenc 1, Hrastnik 1.

* Dobova: Grudnik, Žitković, Suban, Gerjovič 2, Romih 4 (2), Maslovar 1, Rantah 6, Mladkovič, Ferenčak 1, Kozolić, Tajnik 2, Veršovnik 1, Maček 1, Abramović 6, Mataić.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 3 (1), Dobova 2 (2).

* Izključitve: Riko Ribnica 8, Dobova 12 minut.

* Rdeča kartona: Nosan (26.), Ferenčak (26.).

Ribničani so dosegli tretjo zmago v državnem prvenstvu. Po Ljubljani in Kopru so premagali še tekmece iz Dobove, ki so s šestimi porazi na dnu razpredelnice.

V deželi suhe robe se je v prvem polčasu odvijal enakovreden boj, druga polovica tekme pa je minila v znamenju varovancev domačega trenerja Boruta Mačka. Po prihodu z velikega odmora so hitro povedli z 20:16. Zalogo v golih so nato konstantno višali, najvišja je znašala ravno ob koncu tekme, ko je bila razlika ducat golov.

V domači zasedbi je bil najbolj učinkovit Uroš Knavs z 11 goli, v gostujoči pa sta Nik Rantah in Marko Abramović dosegla po šest zadetkov. Izkazala sta se oba vratarja, domači Gašper Dobaj in gostujoči Tilen Grudnik sta zaustavila po 16 strelov.

Ribniška zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala v Slovenj Gradcu, ekipa iz Dobove pa bo gostila Celje Pivovarno Laško.

Izidi 6. kroga lige NLB v rokometu in lestvica.

* Izidi, 6. krog:

- petek, 13. oktober:

Trimo Trebnje - Urbanscape Loka 42:32 (19:13)

- sobota, 14. oktober:

Koper - Jeruzalem Ormož 27:23 (13:12)

Škofljica - LL Grosist Slovan 26:24 (12:14)

Ljubljana - Slovenj Gradec 33:34 (18:17)

Riko Ribnica - Dobova 36:24 (16:15)

Celje Pivovarna Laško - Gorenje Velenje 29:27 (19:17)

- sreda, 18. oktober:

19.00 Sviš Ivančna Gorica - Krka

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 6 5 0 1 192:152 10

2. Gorenje Velenje 6 5 0 1 191:158 10

3. Celje Pivovarna Laško 5 4 0 1 166:143 8

4. Krka 5 3 1 1 144:126 7

5. Jeruzalem Ormož 6 3 1 2 159:156 7

6. Škofljica 6 3 1 2 156:159 7

7. Riko Ribnica 6 3 0 3 196:183 6

8. Sviš Ivančna Gorica 4 3 0 1 109:104 6

9. Koper 6 3 0 3 167:168 6

10. Slovenj Gradec 6 2 1 3 166:168 5

11. LL Grosist Slovan 6 1 1 4 160:170 3

12. Urbanscape Loka 6 1 1 4 163:192 3

13. Ljubljana 6 1 0 5 172:208 2

14. Dobova 6 0 0 6 132:186 0

* Opomba: tekma Sviš Ivančna Gorica - Celje Pivovarna Laško v 2. krogu še ni bila registrirana

STA; M. K.