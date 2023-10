Trebanjcem peta zmaga

14.10.2023 | 09:00

Foto: RK Trimo Trebnje

Trebnje - Rokometaši trebanjskega Trima so sinoči doma v 6. krogu lige NLB premagali Urbanscape Loko z 42:32 (19:13).

* Dvorana OŠ, gledalcev 438, sodnika: Košir in Gorenc.

* Trimo Trebnje: Skledar, Čudić, Herceg, Smolič 3 (1), Slatinek Jovičič 4, Višček 1, Didovič 3, Jurečič 4 (2), Kotar 2, Udovič 3, Miklavec 8 (3), Grbić 6, Cingesar, Nešić 2 (1), Krešić 6.

* Urbanscape Loka: Stanojlović, Juričan, Soršak, Dolenc 2, Mali 6, Latković 4, Mihelič, A. Jesenko 4, Stopar 3, Lokar 2, M. Jesenko 7 (4), Strehar 1, Klemenčič, Šilc, Bulovič 3, Atanasov.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 8 (7), Urbanscape Loka 4 (4).

* Izključitve: Trimo Trebnje 6, Urbanscape Loka 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Trebanjska zasedba je dosegla peto zmago v ligi NLB in se po točkah izenačila z vodilno iz Velenja, ki jo v soboto čaka osrednja tekma šestega kroga v Celju. Gorenjsko moštvo po četrtem porazu ostaja v drugi polovici razpredelnice.

Izbranci domačega trenerja Uroša Zormana so temelje za zmago postavili v drugi polovici prvega polčasa. Po izidu 7:7 v 17. minuti so vidno popravili svojo igro v obrambi in napadu ter po golu Jana Jurečiča v 28. minuti povedli za šest golov (18:12).

Dolenjci v drugem polčasu niso popustili, nekajkrat so si priigrali 14 golov prednosti, kar je bila tudi najvišja na dvoboju, na koncu pa visoko zmagali z 42:32.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Vid Miklavec z osmimi, v gostujoči pa Matevž Jesenko s sedmimi goli.

Trebanjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala pri LL Grosist Slovanu, škofjeloška pa bo gostila Sviš Ivančno Gorico.

* Izidi, 6. krog:

- petek, 13. oktober:

Trimo Trebnje - Urbanscape Loka 42:32 (19:13)

- sobota, 14. oktober:

19.00 Koper - Jeruzalem Ormož

19.00 Škofljica - LL Grosist Slovan

19.00 Ljubljana - Slovenj Gradec

19.00 Riko Ribnica - Dobova

20.15 Celje Pivovarna Laško - Gorenje Velenje

- sreda, 18. oktober:

19.00 Sviš Ivančna Gorica - Krka

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 6 5 0 1 192:152 10

2. Gorenje Velenje 5 5 0 0 164:129 10

3. Krka 5 3 1 1 144:126 7

4. Jeruzalem Ormož 5 3 1 1 136:1129 7

5. Celje Pivovarna Laško 4 3 0 1 137:116 6

6. Sviš Ivančna Gorica 4 3 0 1 109:104 6

7. Škofljica 5 2 1 2 130:135 5

8. Riko Ribnica 5 2 0 3 160:159 4

9. Koper 5 2 0 3 140:145 4

10. Slovenj Gradec 5 1 1 3 132:135 3

11. LL Grosist Slovan 5 1 1 3 136:144 3

12. Urbanscape Loka 6 1 1 4 163:192 3

13. Ljubljana 5 1 0 4 139:174 2

14. Dobova 5 0 0 5 108:150 0

* Opomba: tekma Sviš Ivančna Gorica - Celje Pivovarna Laško v 2. krogu še ni bila registrirana

STA; M. K.