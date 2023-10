S tujimi drvmi v kombiju

12.10.2023 | 11:00

Med kontrolo prometa v Dobruški vasi so policisti včeraj popoldne ustavili kombi, ki ga je vozil 35-letni voznik iz Dobruške vasi. Med postopkom so ugotovili, da v vozilu prevaža drva, ki jih je ukradel z dvorišča na območju Dobrave. Ukradena drva so zasegli in jih vrnili oškodovancu. Zoper 35-letnega osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Kradli zlat nakit in hrastove deske

V Soteski na območju PP Dolenjske Toplice je včeraj v jutranjih urah nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel zlat nakit. Okoliščine vloma policisti in kriminalisti še preiskujejo.

Med 10. 10. in 11. 10. je v Vinici pri Šmarjeti neznanec z dvorišča kmetijskega objekta odpeljal okoli 4 m3 hrastovih desk. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 4.000 evrov.

Pri prevozu migrantov ujeli Turka in Romuna

Policisti so včeraj na območju Obrežja pri prevozu migrantov ujeli 29-letnega Turka in 22-letnega Romuna. Obema so odvzeli prostost in jima zasegli vozili. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Turka so ustavili okoli 16. ure. Ugotovili so, da v avtomobilu švicarskih registrskih oznak prevaža pet sodržavljanov iz Turčije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. Nekaj pred 22. uro so policisti ustavili še Romuna. V tovornem delu kombija je prevažal 18 Turkov.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Loče, Mihalovec, Kapele, Jesenice) prijeli 86 državljanov Afganistana, 18 Pakistana, 17 Nepala, 12 Sirije, sedem državljanov Indije, šest Sierra Leoneja, štiri državljane Bangladeša in Maroka, dva državljana Iraka, državljana Irana in Libije, na območju PP Črnomelj (Žuniči) pet državljanov Afganistana in državljana Irana, na območju PP Krško (Libna) državljana Maroka in Afganistana in na območju PP Metlika (Metlika) pet državljanov Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 74. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 210 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, grožnje, poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vloma in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu in nedovoljenih prehodo meje.

M. K.