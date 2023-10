Grad Rajhenburg dobil nagrado Živa

11.10.2023 | 09:10

Foto: Grad Rajhenburg, enota Kulturnega doma Krško

Brestanica - Od 2. do 6. oktobra so v Bratislavi, v organizaciji Foruma slovanskih kultur (FSK) in Slovaškega narodnega muzeja, podelili nagrade Živa 2023. Grad Rajhenburg je bil letos nominiran za nagrado Živa v kategoriji Najboljši naravni in kulturni spomeniki.

Nagrado Živa 2023 za najboljši slovanski muzej je prejel Narodni muzej v Leskovcu iz Srbije. Nagrado Živa 2023 za najboljši slovanski kulturni in naravni spomenik je dobil Center za interpretacijo pomorske dediščine DUBoak iz Malinske na Hrvaškem.

Iz Kulturnega doma (KD) Krško so sporočili, da je posebno priznanje za pripovedništvo prejel Grad Rajhenburg, enota KD Krško, ki so ga na dogodku zastopale direktorica Darja Planinc, dr. Helena Rožman, muzejska svetovalka in Zinka Junkar, kustosinja pedagoginja.

