Z gasilci do onemoglega

11.10.2023 | 07:00

Včeraj ob 10.57 so v ulici Podtrn v Velikih Laščah gasilci PGD Velike Lašče s tehničnim posegom odprli vrata objekta in tako omogočili dostop do poškodovane osebe reševalcem NMP. Poškodovano osebo so reševalci NMP na kraju oskrbeli in nato prepeljali v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana.

Našli ročno bombo

Ob 9.13 so v naselju Levstiki, občina Ribnica, našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS sta ročno bombo uničila na varni lokaciji.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI PRI ADLEŠIČIH na izvodu GORENJCI in na izvodu GORENJCI - LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS 2, izvod Čuvajnica Romi;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod Šola.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI STRAŽI, TP HRUŠEVEC;

- od 9:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRUMOVA 2, izvod 7. SAMOSTOJEČA IRČA VAS;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILJE VRH, TP PRAPREČE PRI STRAŽI, TP VRH PRI LJUBNU, TP MALI PODLJUBEN, TP MRAŠEVO, TP VEL. PODLJUBEN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH - STRAŽA 1993.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. KARTELJEVO, izvod 2.MIZARSTVO FLORJANČIČ in 3. LEVO V HRIB ZIDANICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 14:00 na območju TP Debenc nizkonapetostno omrežje Planinska koča.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnice z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Krmelj Lisca med 8:30 in 14:00 uro; na področju Bistrice ob Sotli (nadzorništvo Bistrica ob Sotli) pa na območjuTP Janeževa gorca - nizkonapetostno omrežje Bošt med 8:00 in 11:00 uro.

M. K.