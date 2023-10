GONM: Kam so vsa kolesa šla?

11.10.2023 | 14:00

Kolesa v sistemu GoNm so privlačna in trajnostna oblika mobilnosti, žal pa so novomeška postajališča pogosto prazna, brez koles. (Foto: Gašper Blaić)

Novo mesto - Avtomatski sistem za izposojo koles GoNm ima v mestni občini Novo mesto 18 postaj, izposoja pa je mogoča tudi v Črnomlju, Mirni Peči, Semiču, Straži in v občini Trebnje. Po podatkih novomeške občine bi moralo biti na vseh postajah skupaj 90 koles, a že bežen pogled v aplikacijo za izposojo koles Mobiln.si pokaže, da je koles, ki so na voljo za izposojo, precej manj. V torek ob pol enih ponoči, ko se s kolesi verjetno ne vozi nihče in so bila vsa na postajališčih, naj bi jih bilo na voljo 69, od tega 35 v novomeški občini.

Stanje je v resnici še slabše.

Sistem GoNm ima v novomeški občini 18 postaj, od katerih so nekatere brez koles že več tednov – V torek zjutraj praznih kar sedem postaj – MONM: Manj koles zaradi popravil in vandalizma – Med 30 uporabnimi kolesi le 10 električnih

B. Blaić, M. Žnidaršič