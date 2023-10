Novomeški vrtci za 5,5 odstotka dražji; novi brvi sta Julijina in Štukljeva

6.10.2023 | 14:00

Novo mesto - Novomeška občina že drugič letos dviga cene svojih vrtcev, ki se bodo po sklepu občinskega sveta na sinočnji seji podražili za 5,5 odstotka, na tokratno zvišanje vplivajo predvsem višji stroški dela zaradi januarskega dviga plačnih razredov za pomočnice vzgojiteljic ter aprilskega dviga stroška plač za en plačni razred za vse zaposlene. To pri januarskem zvišanju cen, ko so se vrtci podražili za 13,1 odstotka, ni bilo upoštevano, poleg tega pa država tedaj obljubljenega pokritja zvišanih stroškov dela ni izpolnila.

Razprava svetnikov okoli tokratnega zvišanja cen vrtcev ni bila tako burna, kot je bila na februarski seji, saj se očitno večina zaveda, da brez zvišanja cen vrtci ob takih razlikah med stroški in prihodki ne bodo mogli normalno delovati oziroma bo morala te razlike pokrivati občina iz proračuna. Cene vrtcev v novomeški občini se, kot rečeno, zvišujejo za 5,5 odstotka, le v vrtcu Otočec nekoliko manj, za 3,4 odstotka. Prevedeno v evre bo to na primer za srednji razred, v katerem starši pokrivajo 35 odstotkov plačila programa, znašalo za 10,6 evra višji znesek na položnici, v drugem starostnem obdobju pa za 7,8 evrov. Nekaj pripomb opozicijskih svetnikov je sicer bilo. Uroš Lubej iz Solidarnosti je med drugim povedal, da je predlog, da se zdajšnji 10- oz. 8-odstotni občinski popust zviša na 15 oz. 12 odstotkov, ki so ga dali ob januarskem sprejemanju povišanja cen vrtcev, še vedno aktualen, da pa razume nujnost tokratnega zvišanja tudi zaradi predvidenega vsesplošnega varčevanja zaradi popoplavnih obnov. Podražitev cen vrtcev je na koncu podprlo 22 svetnikov, proti pa so bili štirje.

Imena novih brvi

Precej bolj enotni so bili tokrat svetniki pri glasovanju o poimenovanju novih brvi, kandijske po Primičevi Juliji, in tiste v Irči vasi po Leonu Štuklju. Tako imamo sedaj poleg Kandijskega, Ločenskega, Šmihelskega in Ragovega mosta še Julijino in Štukljevo ter Loško brv, kakor so z istim sklepom preimenovali Loški most. Slavnostno odprtje Julijine brvi bo 16. oktobra, Štukljeva pa je uradno že odprta.

Parkiranje

Občinski svet je prisluhnil željam prebivalcev mestnega jedra po dodatnih parkirnih površinah v nočnem času, tako da bodo od sedaj lahko ponoči ugodneje parkirali svoja vozila v parkirni hiši na Novem trgu, zaradi zaradi pomanjkanja parkirnih površin namenjenih staršem uvedli sistem rabe parkirnih dovolilnic in plačila parkirnine na Trdinovi ulici ob asfaltnem igrišču Osnovne šole Grm, bližnji parkirni prostori pa bodo namenjeni izključno za kratkotrajno brezplačno parkiranje v času prihoda v šolo.

Stanovanja in sončne elektrarne

Med pomembnejšimi sklepi tokratne seje je tudi soglasje k predpogodbi in prodajni pogodbi za nakup nepremičnin, ki so v lasti družbe Zarja. Občina naj bi tako postopoma od Zarje v treh letih odkupila 58 stanovanj, ki so praviloma namenjena neprofitnemu najemu.

Občinski svet je sprejel tudi odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo sončne elektrarne na površinah in objektih Mestne občine Novo mesto, kar ji bo omogočilo proizvodnjo električne energije za lastne potrebe, je občina dobila zeleno luč za dogovore s potencialnimi soinvestitorji. Med zgradbami, ki naj bi tako dobile na svoje sončne strehe elektrarne, so tudi novi bazen, več vrtcev in in osnovnih šol, med drugim tudi OŠ Center, Kulturni center Janeza Trdine ter občinska stavba ne Seidlovi.

V svojem poročilu je župan ob koncu seje med drugim svetnike seznanil tudi z zaključkom zakonodajne poti predlogov sprememb štirih zakonov, povezanih z reševanjem romske problematike, ki sta jih pristojna odbora Državnega zbora zavrnila.

I. Vidmar

starejši najprej

