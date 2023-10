Matjažev dobrodelni koncert za URI Soča; pony bo poslej Alenkin

3.10.2023 | 18:30

Poni bo poslej Alenkin. Čestitala sta ji tudi Gomilšek in Kotar. (Foto: P. P.)

Matjaž Gomilšek

Viki Kotar

Župan MO KK Janez Kerin

Krško - Ko smo v nedeljo zvečer pogledovali po bolj kot ne prazni veliki dvorani Kulturnega doma Krško, kjer se je na dobrodelnem koncertu Matjaža Gomilška zbrala le slaba stotnija obiskovalcev, ki smo kupili vstopnice po 10 evrov, smo v poltemi nekoliko zardevali, ker nam je bilo nerodno, da se za dober namen ni zbralo več ljudi. Resda je bil krasen dan, bodisi za sprehod v naravo in seveda tudi za trgatev, toda, ne le zaradi Matjaža Gomilška, ki ga prijatelji kličejo Ažo, in je 26. junija v Prilipah sklenil svoj projekt S ponyjem ob meji Slovenije, predvsem za otroke gre, kajti vstopnina je bila namenjena otrokom, obolelim za rakom, v Univerzitetnemu rehabilitacijskemu inštitutu Soča.

Kajti Matjaž, ki ima za sabo hude življenjske preizkušnje z zdravjem, tudi z rakom se je večkrat spoprijel, je že pred odhodom na 1.338 km dolgo pot 9. maja v Rigoncah napovedal, da bo Rogovo kolo, ki mu ga je dalo na voljo podjetje Turna iz Šoštanja, po koncu akcije podaril v dobrodelne namene. Tako se na posebnem računu zbirajo prostovoljni denarni prispevki, ki bodo namenjeni otroškemu oddelku URI Soča. Bančni račun: SI56 0310 0101 2737 233 je odprt pri SKB d.d. Polno ime društva je Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije SE URI Soča, njegov sedež je na Linhartovi 51, 1000 Ljubljana, namen nakazila pa je: DONACIJA ZA URI SOČA.

V uvodnem nagovoru se je župan Mestne občine Janez Kerin zahvalil pobudniku in organizatorju koncerta Gomilšku, obiskovalcem in nastopajočim za plemenit namen in spomnil, da je hotel projekt realizirati že pred dvema letoma, ob 30. obletnici samostojne Slovenije, a mu je to preprečila bolezen. »Pomembno je drug drugega podpirati in drug drugemu pomagati, in prav je, da tisti, ki lahko, šibkejšemu pomaga,« je poudaril župan.

Viki Kotar, pomočnik generalnega direktorja za zdravstveno nego na URI Soča, je povedal, da je Matjaža spoznal, ko je bil njegov pacient in je imel najhujšo stisko v življenju, naposled sta postala zelo dobra prijatelja. Matjaž ga je navdušil tudi za kolesarjenje s ponijem na Vršič. »Hvala, Matjaž, ti nam daješ energijo in upam, da bova šla kmalu spet na kakšen kolesarski podvig,« je zaključil Gomilškov prijatelj iz URI Soča.

Dobrodelni koncert, ki ga je povezovala Mojca Kranjec, je pričel mladi harmonikar Erik Lapuh, nastopili so še: skupina Doktor doktor, D' Palinka band, harmonikarji iz šole Tonija Sotoška, pevec Matej Lebič, skupina Hemendegs, duet Tia Valentinc in Žiga Zakšek, duo Platin in Nuška Drašček.

Med kupci vstopnic so v dvorani izžrebali novega lastnika ponija, s katerim je Matjaž dobrodelno prekolesaril meje Slovenije. To je skoraj Gomilškova soseda iz Spodnjega Starega Grada, Alenka Lapuh.

P. P.

