V Zdravstvenem domu Krško bodo odpravili prostorsko stisko; 2028 nov prizidek

3.10.2023 | 19:40

Prvonagrajeni elaborat

Direktorica ZD Krško Tatjana Fabjančič Pavlič in župan Janez Kerin (Foto: Rasto Božič/STA)

Krško - V Zdravstvenem domu Krško so danes odprli razstavo elaboratov natečaja za njegov prizidek. Naložbo so brez davka ocenili na približno 13 milijonov evrov, Mestna občina Krško ima sredstva za ta projekt v letih 2024 in 2025 zagotovljena. Približno dva milijona evrov pričakujejo od ministrstva za zdravje.

Za gradnjo prizidka, ki naj bi ga po načrtih odprli leta 2028, občina pripravlja projektno dokumentacijo in vlogo za gradbeno dovoljenje, je povedal krški župan Janez Kerin.

Zdravstveni dom Krško, ki pod isto streho združuje še Lekarno Krško, so sicer zgradili leta 2003. Ker njegova skupna površina sodobnim potrebam več ne zadošča, uprava javnega zavoda pa s spreminjanjem namena posamičnih prostorov prostorski stiski ni več kos, občina načrtuje gradnjo prizidka. Postavili ga bodo severno ob matični stavbi, v njem bo prostor tudi za lekarno.

V zdravstvenem domu Krško pokrivajo primarne zdravstvene potrebe prebivalcev Mestne Občine Krško in sosednje Občine Kostanjevica na Krki oz. skupaj približno 28.000 prebivalcev, je navedla njegova direktorica Tatjana Fabjančič Pavlič.

Dom ima nekaj manj kot 190 zaposlenih oz. 50 več, kot jih je imel ob položitvi temeljnega kamna za zdajšnjo zgradbo leta 2000. Prizidek jim bo omogočil širitev prostorov za splošne in akutne ambulante, prostorov za preventivne dejavnosti centra za krepitev zdravja, ki zdaj deluje v ločenih najetih prostorih, in za referenčne ambulante, patronažno službo ter fizioterapijo, je še dejala Fabjančič Pavličeva.

Natečajna komisija je prvo nagrado podelila ljubljanskemu biroju Strip lab. Kot je zapisala, elaborat odlikujeta urbanistično-arhitekturna in funkcionalno skladna zasnova, ki v celoti rešuje koncept komunikacij, naravne osvetlitve, prezračevanja in zaščite pred soncem, novi prizidek pa skladno umešča ob zdajšnjo stavbo.

Po podatkih snovalcev izbranega elaborata arhitekturna zasnova prizidka skupaj z zdajšnjo stavbo tvori novo celoto, stavbi pa bosta z mostovžema povezani v enotno programsko in funkcionalno celoto. Arhitekturna zasnova prizidka bo omogočila naravno prezračevanje ter s tem prihranek pri porabi energije in vzdrževanju.

STA; M. K.