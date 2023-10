Novomeški policisti prijeli roparja, danes so ju našli na območju Brezja

3.10.2023 | 14:40

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Sinoči nekaj po 20. uri sta dva neznanca na sprehajalni poti v Novem mestu pristopila do oškodovanca in od njega zahtevala denar. Moški jima je rekel, da denarja nima, potem pa sta ga napadla, lažje poškodovala in peš pobegnila. Poškodovanega moškega so oskrbeli v novomeški bolnišnici, danes sporočajo s Policijske uprave Novo mesto.

V iskanje nasilnih roparjev je bilo takoj vključenih več policijskih patrulj z območja PU Novo mesto. Danes so policisti PP Novo mesto na območju Brezja izsledili in prijeli 28-letnega in 22-letnega osumljenca in ju pridržali. Oba so v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja in premoženjskih kaznivih dejanj. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščim. Osumljenca bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja ropa, še dodajajo na PU Novo mesto.

M. K.