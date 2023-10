V stavbi mirnopeške občinske uprave načrtujejo stanovanja

3.10.2023 | 14:00

V ospredju kulturni dom z lekarno, v ozadju zdajšnja občinska stvba, kjer bodo torej nova stanovanja. (Foto: Občina Mirna Peč)

Mirna Peč - V Občini Mirna Peč se pripravljajo na selitev občinske uprave. Ta bo, kot smo v Dolenjskem listu že poročali, nove prostore dobila v prenovljeni stavbi nekdanje šole, zdajšnje prostore uprave pa nameravajo energetsko sanirati in spremeniti v stanovanja. Selitev občinske uprave načrtujejo prihodnje leto, potem ko so letos v novih prostorih opravili potrebna gradbena in instalacijska dela.

Energetska sanacija celotnega nekdanjega šolskega poslopja in druga potrebna prenovitvena dela so skupaj z davkom stala približno 2,6 milijona evrov, občina pa je za naložbo dobila nekaj več kot 600.000 evrov evropske denarne podpore, je povedal mirnopeški župan Andrej Kastelic.

Preostanek naložbenega denarja bo občina zagotovila sama. Del omenjenih naložbenih stroškov bo pokrila z letošnjim občinskim proračunom in del s proračunom prihodnjega leta.

Omenjene zdajšnje občinske prostore nameravajo skupaj z morebitnim sovlagateljem spremeniti v stanovanja. Za mirnopeško središče pripravljajo tudi prostorski akt, ki poleg omenjenih stanovanj predvideva gradnjo treh manjših stanovanjskih blokov. Šlo naj bi predvsem za stanovanja za mlajše in starejše občane, je pojasnil župan dolenjske občine.

V nekdanjih šolskih prostorih nameravajo poleg novih prostorov občinske uprave z večjo sejno sobo urediti še razstavni prostor in pritlični večji prostor za društvene dejavnosti.

V nekdanjih šolskih prostorih je mirnopeška občina v zadnjih letih delno posodobila prostore tam delujočega štirioddelčnega otroškega vrtca Polonca in za naložbo odštela dodatnih približno 100.000 evrov, je še navedel Kastelic.

V mirnopeški nekdanji šolski stavbi sicer že domuje Muzej Lojzeta Slaka. V tej nameravajo prihodnje leto odpreti še dodatno muzejsko zbirko drugega uglednega rojaka in pesnika Toneta Pavčka.

STA; M. K.

