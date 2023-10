Štirje izstopili iz stranke Socialni demokrati

3.10.2023 | 11:00

Bogdan Palovšnik ostaja podžupan občine Brežice. (Foto: M. L.)

Brežice - Matija Kolarič, Jure Žlak, Primož Hribšek in Bogdan Palovšnik so izstopili iz stranke Socialni demokrati. Hribšek in Palovšnik, ki sta občinska svetnika v Brežicah, sta po izstopu iz stranke nepovezana svetnika, s tem da Palovšnik ostaja podžupan občine Brežice, so sporočili iz brežiškega strankinega odbora, v katerem je Matija Kolarič nedavno odstopil z mesta predsednika in je stranka v Brežicah zdaj brez predsednika.

»Ta korak je rezultat naših razmišljanj in razprav o trenutnem političnem vodenju države, s katerim se ne moremo v celoti strinjati,« je svoj izstop iz stranke pojasnila četverica. Kot pravijo zdaj že nekdanji člani stranke Socialni demokrati ostajajo zavezani delovanju v dobro vseh občanov. »Še naprej se bomo borili za pravice in blaginjo vseh ljudi ne glede na njihov socialni in ekonomski status,« so zapisali Kolarič, Žlak, Hribšek in Palovšnik.

Stranka SD je zdaj brez svetnikov v brežiškem občinskem svetu, kar pa ne bo spremenilo razmerja moči v tem lokalnem predstavniškem telesu.

M. L.