KS Otočec - Promet ostaja glavna težava

3.10.2023 | 12:50

Andrej Novak, predsednik KS Otočec

Otočec - Promet skozi jedro vasi Otočec je že vrsto let ena največjih težav, s katerimi se spoprijemajo tukajšnji prebivalci. V prometnih konicah se po cesti iz krožišča na nekdanji H1 in naprej po ozki ulici do lesenega mostu čez Krko proti Gumberku (in v obratni smeri) vali kolona vozil. V jutranji konici so jih v dveh urah našteli tudi več kot 200. Omenjena cesta je namreč glavna prometna povezava ali pa vsaj zelo priljubljena bližnjica med predeli Novega mesta na levem bregu Krke ter Ratežem, Brusnicami, Gabrjem in drugimi podgorjanskimi vasmi.

V prometnih konicah čez leseni most čez Krko v dveh urah tudi več kot 200 avtomobilov – Za širitev ceste do mostu ni prostora – Predvideno manjše krožišče pri župnišču – Želja po prenovi stare šole – Načrtov in projektov veliko

M. Žnidaršič