Oktobra odpira vrata novo razvojno podjetniško okolje v Novem mestu

3.10.2023 | 10:30

UrbaNMakerspace je novo inovativno podjetniško okolje na Novem trgu v Novem mestu, namenjeno izobraževanju in razvoju s področja robotike in tehnologij pametnih mest. Vključuje skupnostno delavnico in poslovne prostore, ki bodo omogočali razvoj mladim inovativnim podjetjem. Mestna občina Novo mesto bo ta inovativni prostor uradno odprla 16. oktobra, vsebino projekta pa je podrobno predstavil vodja Razvojno projektne pisarne na novomeški občini Peter Geršič.

Od kje pobuda za novi podjetniški inkubator v mestnem središču Novega mesta?

Pobudo za projekt je podal Razvojni center Novo mesto, ki se v poslovnem inkubatorju Podbreznik že srečuje z vedno večjo zasednostjo prostorov ter specifičnimi zahtevami razvojnih podjetij po izobraževalnih in razvojnih okoljih. Tako smo skupaj oblikovali idejo poslovnega inkubatorja s specializirano skupnostno delavnico za področji robotike in tehnologij pametnega mesta. Tudi v mestno središče ni projekt umeščen povsem naključno, saj smo želeli, da ima projekt naravo trajnostnega urbanega razvoja. Locirali smo vrsto let neizkoriščene prostore v poslovni stavbi na Novem trgu, ki so bili z dobrimi 250 kvadratnimi metri ravno primerni za uresničitev takšne ideje in jih v celoti prenovili ter opremili s potrebno tehnologijo.

EU projekt, moj projekt 2023 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kaj je vsebina prostorov Urbanmakerspace in kaj ga razlikuje od podobnih pobud?

UrbaNMakerspace obsega skupnostno delavnico s sodobno opremo za poučevanje in razvoj avtomatizacije z roboti Dobot ter osnovno senzorično in infrastrukturno opremo za razvoj tehnologij pametnih mest. Poleg tega je na voljo tudi še pet ločenih poslovnih prostorov namenjenih podjetjem in razvojnim projektom. Skupnostna delavnica je predvidena kot tako imenovano »testno okolje«, v katerem lahko zainteresirani posamezniki ali organizacije preizkusijo teoretične koncepte v varnem praktičnem okolju z možnostjo povratnih informacij izkušenih mentorjev. Razvojnikom bomo omogočili tudi uporabo opreme za razvoj tehnologij pametnega mesta oziroma Interneta stvari (IoT) kot so različni senzorji za vlago, kakovost zraka in energetske sisteme ter spremljajočo tehnološko infrastrukturo, med drugim že vzpostavljeno in prosto dostopno LoraWAN omrežje ter strežniško infrastrukturo.

Komu bo ta novi podjetniški inkubator namenjen?

UrbaNMakerspace naslavlja več skupin uporabnikov, na prvem mestu so to inovativna podjetja, razvojne skupine ali posamezniki, ki želijo realizirati razvojno idejo s področij robotike ali tehnologij IoT oziroma pametnega mesta. Zanje bo še letos objavljen razpis za sodelovanje v inkubatorju. Hkrati želimo v prostor vnesti še več izobraževalnih vsebin s področja robotike, pri čemer je naš glavni cilj privabiti mlajšo populacijo šolarjev in dijakov ter jih vpeljati v svet visoke tehnologije preko privlačno in visoko-tehnološko opremljenim prostorom ter raznovrstnih programi.

Nenazadnje, pridobivanje veščin in znanj predvidevamo tudi preko izvajanja izobraževanj, dogodkov in mreženja s sorodnimi projekti v slovenskem in evropskem prostoru.

Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini dobrih 470.000 EUR.

Oglasno sporočilo