FOTO: Dva ''vrtičkarja'' gojila konopljo

3.10.2023 | 10:00

Zaseg konoplje - posušeno in pripravljeno (Foto: PP Krško)

Konopljo so poželi in zasegli.

Policisti PP Krško so zaradi suma posesti prepovedane droge pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo pri dveh osumljencih v okolici Krškega, danes sporočajo s Policijske uprave Novo mesto. Med preiskavo so našli nasad s 157 rastlinami konoplje in okoli tri kilograme posušenih rastlinskih delcev konoplje. Konopljo so zasegli in zoper 37-letnega osumljenca in 63-letno osumljenko na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in promete s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Tatvina

Iz gospodarskega objekta v Dolenjih Laknicah (PP Trebnje) je nekdo ukradel motorno žago, kosilnico na nitko, puhalnik za listje in kolo z motorjem. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 2.000 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Loče, Brežice, Obrežje, Župelevec, Jesenice na Dolenjskem) prijeli 61 državljanov Afganistana, 24 državljanov Maroka, 20 Rusije, 14 Pakistana, pet državljanov Etiopije, štiri Nepala, tri državljane Alžirije, Iraka in Bangladeša, dva državljana Sirije, po enega državljana Indije, Turčije, Toga, Konga in Libije in na območju PP Črnomelj (Preloka) pet državljanov Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 69. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 193 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, ropa, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.