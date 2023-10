Na Zupančičevem sprehajališču v avtu zaklenjen otrok

2.10.2023 | 19:30

Danes ob 14.12 je bil na Zupančičevem sprehajališču v Novem mestu, v osebnem vozilu zaklenjen otrok. Gasilca GRC Novo mesto sta s tehničnim posegom odprla vrata vozila, poroča center za obveščanje.

Nasedel na opornem zidu

Ob 15.32 je v ulici Stara cesta v Straži osebno vozilo nasedlo na opornem zidu. Gasilci PGD Vavta vas so zavarovali kraj dogodka, vozilo stabilizirali in s tehničnim posegom dvignili ter postavili na cesto.

Zagorelo v podjetju

Ob 9.13 so v Tovarniški ulici v Krškem gasilci PGE Krško v podjetju pogasili elektro motor na lesnoobdelovalnem stroju in opravili pregled s termovizijsko kamero.

Nad topovske granate

Ob 10.55 je občan pri sotočju rek Save in Krke na območju Krške vasi, občina Brežice, naletel na neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehniki so pet topovskih granat, kalibra 47mm italijanske izdelave iz obdobja II. svetovne vojne, odstranili in uničili na varnem kraju.

Nesreča štirikolesnika

Včeraj ob 17.29 se je pod Martinovim vrhom, občina Loški Potok, na gozdni poti prevrnil štirikolesnik. Gasilci PGD Hrib-Loški Potok so zavarovali kraj nesreče in nudili prvo pomoč poškodovanemu vozniku do prihoda reševalcev NMP Ribnica. Ti so ga oskrbeli in prepeljali do kraja pristanka helikopterja SV z dežurno ekipo HNMP na krovu, s katerim je bil nato prepeljan v UKC Ljubljana. Gasilci so zavarovali kraj pristanka helikopterja.

