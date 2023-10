Tretja generacija družine Istenič prevzema družinski posel

2.10.2023 | 10:00

Mark in Nik Istenič (Foto: Mediaspeed/Aleksandar Domitrica)

V Peninah Istenič so ob koncu minulega tedna obeležili 55 let od ustanovitve družinskega podjetja in hkrati javnosti predstavili tretjo generacijo, saj v posel tudi uradno vstopata brata dvojčka Mark in Nik Istenič. V naslednjih desetletjih bosta krmarila med popolnostjo klasik dedka Janeza in vrhunskimi eksperimenti očeta Mihe ter hkrati iskala svojo, mladostno pot naprej.

Gostom, ki so se v Staro vas na Bizeljskem pripeljali iz vse Slovenije in okoliških držav, so Isteničevi predstavili tudi tri nove penine, h katerim so trije mladi chefi - Tomaž Bratovž (JB), Mojmir Šiftar (PEN Klub) in Zala Pungeršič (Masterchef 2023) – pripravili vsak po eno jed, ki se je odlično spajala z izbrano penino, v izvrstnih kombinacijah pa je uživalo tudi kar nekaj znanih obrazov.

Penin Istenič seveda ne bi bilo brez začetnika, legendarnega Janeza Isteniča, ki je s pridelavo penin po klasični metodi pričel v časih, ko smo za novo leto nazdravljali z gaziranimi vini, sladkanimi s sirupom. Njegovo vizionarsko vinarsko delo je v eno najbolj prepoznavnih slovenskih blagovnih znamk razvil sin Miha Istenič, ki je poudaril, da so »penine kot lakasti čevlji, nikoli ne gredo povsem iz mode, le nove generacije se jih morajo naučiti ceniti.« Tudi zato, da bi lahko učinkoviteje nagovorili nove ljubitelje penin, sta včeraj štafetno palico iz rok dedka in očeta prevzela brata Mark in Nik Istenič, prvi inženir agronomije in tik pred magisterijem na hortikulturi, drugi pa tik pred magisterijem na ekonomiji.

Ob tej priložnosti je zbrane nagovoril tudi župan občine Brežice Ivan Molan, ki je poudaril, da »se verjetno šele zdaj zares zavedamo, kako izjemnega pomena je življenjsko delo Janeza Isteniča, ki je ves čas nesebično delil znanje in spodbujal sodelovanje, ki se ga veselim tudi v prihodnje, saj se zamisli fantov skladne tudi z načrti za razvoj turizma v občini.« Isteniče pa je prišel pozdravit tudi Luka Jezeršek, član še ene uspešne slovenske družine, kjer so prav tako orali ledino na svojem področju in kjer prav tako gradijo domačo in mednarodno zgodbo. »Ker smo tudi sami šli skozi prehod generacij, vem, da je treba postaviti trdne temelje družinskemu sodelovanju. Pri nas smo to storili z družinsko ustavo in ponosen sem, da smo jo nedavno prvič po desetih letih potegnili na plano, pa še to le zato, ker se je vmes spremenila zakonodaja,« je odličen nasvet vsem, ki delujejo v družinskih podjetjih, podal Luka.

Želijo ostati pionirji, izzive prinašajo klimatske spremembe

Glede na svoji izobrazbi si bosta mlada brata Istenič sicer razdelila delo, a pravita, da se bosta učila tudi drug od drugega. Mark Istenič, ki se bo večinoma ukvarjal s pridelavo in kletarjenjem, je dejal, da se zelo dobro zavedata, da stopata v velike čevlje. »Penine Istenič so bile v marsičem prve, to si želiva ohranjati tudi v prihodnje. Morda bo zgodba šla v smer, ki bo povsem najina, saj bomo samo tako bomo lahko nadaljevali ta trend, da smo prvi. Morda kakšen poskus ne bo uspešen, ampak če uspeta eden ali dva, smo dosegli svoje,« pravi Mark Istenič, ki je zadnjih nekaj mesecev izkušnje nabiral v eni najboljših vinarn južne poloble Stefano Lubiana v Avstraliji, natančneje na Tasmaniji, kjer so ga vsako jutro v vinogradu pozdravili sladkosnedi kenguruji.

»Ponosen sem, da lahko tudi v tretji generaciji nadaljujemo družinsko tradicijo. To, da se lahko razvijamo naprej, je velik privilegij. Zavedava se, da naju čaka soočanje z izzivi zaradi klimatskih sprememb, a želiva ne glede na okoliščine stremeti k največji kakovosti ter ohranjati vizijo Penin Istenič še naprej,« pa je dejal Nik Istenič, ki se bo v večji meri posvečal marketingu in vodenju blagovne znamke, čeprav se tudi on veseli, da bosta lahko z bratom tudi sama ustvarjala v kleti, saj se že od malih nog rada igrata s fermentacijo, denimo kombučami, trenutno pa ju zanima kruh z drožmi.

Novosti in načrti, med njimi tudi Desiree 0 %

Simpatična fanta sta polna načrtov, nekaj novosti so tako Isteničevi predstavili že včeraj, med njimi tudi oblikovanje programa penin v tri celovite skupine – nefiltrirane penine z minimalno intervencijo in brez žvepla (No. 1, Rare, Cuvée Natura), klasične penine (Barbara, Gourmet Rose, Prestige…) in aromatizirane penine (Desiree). »Tako bomo lahko bolj osredotočeno delali na razvoju vsake posamezne linije in zagotovili, da lahko zadovoljimo vse okuse,« sta se strinjala Mark in Nik Istenič. Kot predstavnika mlade generacije se zavedata, da vedno več mladih tudi ob posebnih priložnostih išče brezalkoholno alternativo, zato imajo pri Isteničevih v načrtu razvoj brezalkoholne aromatizirane penine Desiree. Njuna velika želja za prihodnost pa je tudi več sodelovanja med različnimi ponudniki na Bizeljskem ter vpeljava novih, sodobnih turističnih pristopov, ki bi dopolnili ohranjanje dediščine.

Ne veliko in poceni, temveč malo in izbrano

Poleg tega si želita okrepiti prisotnost blagovne znamke Penine Istenič na družbenih omrežjih in pomladiti Klub ljubiteljev penin, ki ga je pred četrt stoletja ustanovil njun oče Miha in v katerega je bil v tem obdobju včlanjenih skoraj tisoč ljudi. »Želiva si oblikovati skupnost, da bi se tudi mlajše generacije začele skupaj učiti, razvijati okuse, pogovarjati, kaj nam je všeč in kaj ne ter tako odkrivati neverjetno bogati svet penin,« pravi Mark, Nik pa dodaja, da se ne bosta jemala preveč resno, »saj želimo biti tudi kreativni in zabavni, da približamo naše penine najini generaciji, a da hkrati razvijamo kulturo pitja, torej ne veliko in poceni, temveč malo in izbrano.«

Še nekaj časa bodo »tekli skupaj«

Simpatična fanta sta se na dogodku javno zahvalila dedku Janezu, ki jima je ganjen ob zahvali položil na srce, naj imata v mislih stalno izpopolnjevanje. »Zame biti peničar ni bila služba, temveč življenje. V zadnjih letih smo samo na Bizeljskem dobili več kot deset novih peničarjev, konkurenca je precej močnejša, kot ob mojih začetkih. Zavedajta se, da penina ni samo praznovanje, ampak je treba dobro zagrabiti v vinogradu in kleti,« je dejal Janez Istenič, ki je leta 1968 pridelal prvih sto steklenic penine po klasični metodi in jo v čast rojstvu hčerke, za kar je izvedel v vinogradu, poimenoval Barbara, kar je tudi najstarejša slovenska blagovna znamka penin.

Miha Istenič, ki je penino s svojim imenom – prvo rdečo penino pri nas – dobil nekoliko kasneje, je ponosen na svoja fanta, ki sta se pogumno podala v družinski posel. »Ob družinskih pogovorih sem jima večkrat poudaril, naj brez občutka krivde rečeta ne, če imata glede tega najmanjši dvom. Način, na katerega sta rekla »da«, pa je zame največja nagrada. Seveda bomo še nekaj časa tekli skupaj, čeprav sem se sam dejansko umaknil iz poslovodske vloge in uradno postal kmet,« se je nasmejal Miha.

Mark in Nik Istenič se zavedata, da stopata v velike čevlje. Kot pravita, želita čudoviti svet bizeljskih penin, ki so jih pili papeži in predsedniki, športniki in umetniki, približati svoji generaciji.

Mladi chefi za še več mladostne energije

Uradnemu delu, v sklopu katerega so ob stari hiši posadili tudi potomko najstarejše trte na svetu iz Maribora, je sledilo prijetno druženje ob glasbeni spremljavi enkratnega Sergeja Škofljanca in premierni pokušini treh penin – Cuvée Natura 2020 brut nature, Rare 2019 brut nature in No. 1 brut, s katerimi so nazdravili prijatelji, ljubitelji, poslovni partnerji in znani obrazi. Isteniči so k sodelovanju za še več mladostne energije povabili tudi tri izjemne mlade chefe in vsak izmed njih je pripravil po eno jed, ki se je popolno spajala z izbrano penino.

Za penino Cuvée Natura 2020 brut nature je hladno predjed - marinirano tuno z oljčnim oljem in solnim cvetom ter mariniranimi kumarami – pripravil Tomaž Bratovž iz JB restavracije, sledila je glavna jed Zale Pungeršič, zmagovalke Masterchefa 2023. Zala je za spajanje s penino No.1 brut pripravila ajdov zdrob s pečenico, kremo kislega zelja, dimljeno skuto, ocvirki, masleno bučo in ajdovimi kokicami. Za sladico iz skutnega moussa in pene suhih jabolk in hrušk s fermentiranim sokom sliv, ob kateri so gostje nazdravili s penino Rare 2019 brut nature, pa je poskrbel Mojmir Šiftar iz PEN Klub restavracije.

R.M./Foto: Mediaspeed/Aleksandar Domitrica

Galerija