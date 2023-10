Gorelo je; ne bo elektrike

2.10.2023 | 08:30

Fotografija je ilustrativna

V ulici Šmihel v Novem mestu je malo pred peto zjutraj zagorela vsebina plastičnega zabojnika za smeti. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu. Ogenj je zabojnik povsem uničil.

Kje brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj sporoča, da bo ddanes prekinjena dobava elektrike:

-od 8:00 do 14:00 ure na območju TP DOBLIČKA GORA na izvodu SMER GRIČ.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika sporoča, da bo danes prekinjena dobava elektrike:

- od 8:00 do 10:00 na območju TP BUŠINJA VAS, izvod 2 dol. Bušinja vas.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto sporoča, da bo danes prekinjena dobava elektrike:

-od 8:00 do 12:00 na območju TP KAMENCE, izvod 6.MARKLJEVA UL;

-od 8:00 do 10:00 na območju TP HRIB PRI OREHKU, izvod 1.HRIB PRI OREHKU;

-od 12:00 do 13:00 na območju TP PREČNA 1, izvod 3. PROTI GASIL. DOMU, 7.1. VELKAVRH, NOVO NASELJE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej sporoča, da bo danes prekinjena dobava elektrike:

-od 7:30 do 14:00 na območju TP BRUSNICE;

-od 8:00 do 13:30 na območju TP LOKA 1991.

Distribucijska enota Krško sporoča, da bo danes prekinjena dobava elektrike:

-med 12:00 in 14:00 na območju TP Spar Senovo;

-med 08:00 in 14:00 pa na območju TP Zakot 3, nizkonapetostno omrežje – Arnšek, Lasič.

Zapora ceste

Občina Sevnica sporoča, da bo od 02.10. do 06.10. popolna zapora prometa na odseku lokalne ceste Ajdovec-Cesta na Dobravo-rondo, pri OŠ Savo Kladnik Sevnica.

Občina Brežice pa sporoča, da bo od 02.10. do 30.11.2023 zaradi rekonstrukcije cestišča in vodovoda veljala popolna zapora LK 027051-Finžgarjeve ulice med km 0.000 do km 0.240.

R.M.