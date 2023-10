Klara Lukan z državnim rekordom 10. na SP v cestnem teku

Klara Lukan (Foto: arhiv; AZS)

Riga - Klara Lukan (Kladivar Celje) je na svetovnem prvenstvu v cestnih tekih v latvijski Rigi v teku na pet kilometrov z državnim rekordom, 15 minut in 25 sekund, zasedla 10. mesto in bila tretja Evropejka. Zmagala je Kenijka Beatrice Chebet z rekordom prvenstev (14:35). Slednja je bila srebrna in bronasta na prejšnjih dveh SP na stadionih na 5000 m.

Liza Šajn, druga slovenska predstavnica v Rigi na pet km, je bila 24. z osebnim rekordom 16:14. Veronika Sadek, tretja Slovenka na SP, je nastopila v teku na miljo in bila 21. prav tako z osebnim rekordom (4:47,00). S svetovnima rekordoma sta na miljo zmagala Etiopijka Diribe Welteji (4:20,98) in Američan Hobbs Kessler (3:56,13).

"Deseto mesto na svetu in državni rekord za zaključek sezone, to je res lep dosežek. Tekla sem sama, vodilna skupina je bila prehitra. Šla sem pogumno v svojem tempu. Bilo je precej vetra, niso bili ravno idealni pogoji, je bilo pa super vzdušje ob progi. Nastopila bom letos le še na 10 km na ljubljanskem maratonu. Zadovoljna sem s sezono, glavni cilj je bil, da ostanem zdrava po lanski hudi poškodbi, kar mi je uspelo. Bilo je tudi tekmovalno uspešno leto, skoraj na vsaki tekmi sem popravila osebne rekorde, nekaj je bilo tudi državnih," je povedala Lukan.

Pred njo sta bili od predstavnic stare celine v cilju le Nadia Battocletti na petem mestu z italijanskim rekordom (14:45) in na osmem mestu Britanka Verity Ockenden (15:18).

Šentjernejčanka je prejšnji rekord 15:32 dosegla 22. aprila letos na Dunaju, ko je za več kot pol minute popravila prejšnji absolutni državni rekord Helene Javornik iz leta 2000.

