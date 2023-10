FOTO: Nova igrala ob Domu na Gospodični

Foto: Sandi Fišer / Mediaspeed.

Ob Domu na Gospodični, priljubljeni izletniški točki na sredini pobočja Trdinovega vrha na Gorjancih, so več kot četrtletje staro in dotrajano igralnico nadomestili z novimi igrali. Pridobitev sta v okviru akcije Očistimo naše gore Zavarovalnice Triglav namenu predala Boštjan Grobler, predsednik Planinskega društva (PD) Krka Novo mesto in Tomaž Taufer, vodja prodaje pravnim osebam na novomeški območni enoti Zavarovalnice Triglav.



Gorjance, priljubljeno dolenjsko izletniško točko, vsako leto obišče okoli 100.000 ljudi, med njimi so tudi številne družine z otroki. Te v svoj obisk pogosto vključijo postanek pri Domu na Gospodični, ki stoji nad izvirom, za katerega legenda pravi, da ob pitju iz njega ljudem povrne zdravje ter mladostne moči. Najmlajši planinci in planinke se ob omenjenem domu sedaj lahko znova zaigrajo na novem otroškem igralu. Nova pridobitev, ki stoji na urejeni in varnejši podlagi, je nadomestila več kot 25 let staro igralnico, ki zaradi dotrajanosti že dolgo ni več omogočala varne igre, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav.

»Otroško igralo pomembno dopolnjuje ponudbo Doma na Gospodični, saj dodatno spodbuja otroke h gibanju na prostem in k obisku Gorjancev, ki predstavljajo »pljuča Novega mesta«. Menim, da je vsakršno vzpodbujanje gibanja v tem okolju tudi prispevek k splošnemu zdravju občanov, pohodnikov in turistov. Gorjance letno obišče kar okli 100.000 obiskovalcev, z novo pridobitvijo pa pričakujemo, da bo pohodnikov še več, predvsem pa bodo ti od sedaj še raje obiskali tudi naš Dom na Gospodični,« je povedal Boštjan Grobler, predsednik Planinskega društva (PD) Krka Novo mesto.

Igralnice kot stičišča družin

Igrišča so osrednji prostori, v katerih otroci raziskujejo svet, spoznavajo igro na prostem in razvijajo svoje gibalne sposobnosti. V marsikaterem okolju predstavljajo stičišče mladih družin, hkrati pa so marsikje tudi osrednji prostor povezovanja in spletanja vezi med različnimi generacijami, ki jih druži veselje do gibanja na prostem. Zato so v Zavarovalnici Triglav v okviru akcije Otroci Triglava do sedaj podprli že več kot 50 obnov ali postavitev zunanjih igralnic, tokrat torej na Gospodični.

»V Zavarovalnici Triglav na različne načine spodbujamo najmlajše in tudi druge generacije k varnemu in zdravemu življenjskemu slogu. Prav to je tudi namen akcije Otroci Triglava, s katero podpiramo postavitev otroških igrišč tako v mestih kot tudi na podeželju in v planinah. Odprtja igrišč v planinah že tradicionalno povezujemo tudi z akcijo Očistimo naše gore, s katero že 14. sezono spodbujamo planince in planinke k varni in odgovorni hoji v hribe. Tako smo podprli tudi idejo novomeškega planinskega društva za postavitev novega igrala na Gospodični, ki bo najmlajšim planinkam in planincem v spremstvu staršev, stricev in tet ter babic in dedkov omogočalo varno igro ob enem najbolj obiskanih planinskih domov v našem hribovju,« je pojasnil Tomaž Taufer, vodja prodaje pravnim osebam na novomeški območni enoti Zavarovalnice Triglav.

Odprtje prenovljene igralnice je potekalo v duhu akcije Očistimo naše gore, s katero zavarovalnica letos že 14. sezono zapored z nasveti, kako ob odhodu v hribe poskrbeti za lastno varnost, opremlja vse generacije planink in planincev. Ob tem pa akcija pohodnike spodbuja, da na svojih planinskih poteh ustvarijo čim manj odpadkov; tiste, ki se jim ne morejo izogniti, pa skupaj z nepozabnimi spomini odnesejo v dolino, še dodajajo v sporočilu za javnost.

