Umor v romskem naselju: V sojenju Pilingerju in Novaku zaslišali sodna izvedenca za promet in za video posnetke

29.9.2023 | 14:40

Mirko Pilinger (levo) in Dejan Novak na novomeškem okrožnem sodišču. (Foto: arhiv DL; M. Ž.)

Novo mesto - Na sojenju Mirku Pilingerju in Dejanu Novaku, ki ju obtožnica bremeni umora Sabostjana Kovačiča septembra lani v v naselju Brezje pri Novem mestu oz. pomoči pri tem, so danes zaslišali izvedenca za promet in za preiskavo videov. Prvi je bolj ali manj potrdil scenarij gibanja avtomobilov, kot ga zagovarja tožilstvo, drugi pa sodišču ni mogel povedati veliko.

Novaku obtožnica očita, da je 3. septembra lani okoli 22. ure po zabavi, ki je potekala v romskem naselju Brezje, po dogovoru s Pilingerjem z avtomobilom znamke Audi zapeljal pred avtomobil znamke Seat, v katerem je bil Kovačič, in ga blokiral. Nato naj bi Pilinger izstopil iz Audija in začel streljati na potnike v Seatu, pri čemer je bil smrtno zadet 22-letni Kovačič.

Izvedenca avtomobilske in prometne stroke Tomaža Jalovca je sodišče angažiralo, da poda mnenje o tem, ali so se avtomobili usodnega večera res premikali tako, kot trdi tožilstvo, ali pa se je morda vse skupaj dogajalo kako drugače. Kot je namreč razumeti, obramba obtoženih zanika, da bi Novak in Pilinger v Audiju namerno zapeljala pred Seata in ga blokirala. Pred njim naj bi se znašla, ker naj bi v trenutku, ko je Audi prehiteval počasnejšega Seata, nasproti pripeljal drug avtomobil, ki naj bi se mu morala umakniti.

Sodni izvedenec je danes ocenil, da iz dostopnih podatkov ni razvidno, da je moral Audi pred Seata zapeljati zato, ker mu je nasproti pripeljalo drugo vozilo, pač pa da je Novak, ki je vozil, to storil namerno s ciljem, da ga ustavi. Na to naj bi kazalo tudi to, da je pred Seatom naglo zavrl.

Pilingerjev odvetnik Adam Molan je od izvedenca želel izvedeti, ali lahko z gotovostjo izključi možnost, da je Audi pred Seata zapeljal zaradi vozila iz nasprotne smeri, vendar izvedenec te možnosti ni mogel povsem izključiti.

Drugega izvedenca, izvedenca za preiskavo fotografij ter posnetkov varnostnih kamer Gregorja Kovača je sodišče angažiralo, da pove, ali je mogoče s posnetkov videokamer, ki so posnele del dogajanja usodne noči, prepoznati avtomobile, ki so bili vpleteni v dogajanje, in osebe, ki so bile v njih. A Kovač danes sodišču ni mogel veliko pomagati. Posnetki kamer so namreč preslabe kakovosti, da bi bilo to mogoče narediti, je povedal. Avtomobili, ki so na posnetkih, po njegovih besedah sicer odgovarjajo splošnim značilnostim avtomobilom, ki naj bi bili udeleženi v dogajanju, vendar posnetki jasne identifikacije ne omogočajo.

Obema izvedencema je sodišče danes naložilo, naj poskušata ugotoviti, ali bi bilo vozila vendarle mogoče prepoznati.

Na sodišču je bil danes zaslišan še Matija Brajdič, ki je prvič pričal že junija. Sodišče ga je znova zaslišalo, ker je v pisni izjavi zatrdil, da ga je dan ali dva po prvem zaslišanju prek Facebooka poklical Pilinger in mu povedal, da je ubil Kovačiča. Slednje je Brajdič ponovil tudi danes. Pilingerjev odvetnik je ob tem izrazil prepričanje, da je Brajdič podal lažno izpovedbo, zato je sodišču predlagal, naj zoper njega poda kazensko ovadbo.

Naslednji narok bo 6. oktobra, ko naj bi zaslišali tudi nekatere druge priče, ki so že bile zaslišane.

STA; M. K.