Znani kočevski občinski nagrajenci

29.9.2023 | 09:00

Seja OS Kočevje (Foto: Občina Kočevje)

Kočevje - Kočevski občinski svetniki so na svoji zadnji seji soglasno potrdili prejemnike priznanj, nagrad in plaket za leto 2023. Grb občine Kočevje bo ob 40. obletnici aktivnega delovanja prejelo Kulturno športno društvo Predgrad. Humkovo nagrado bo za ustvarjalno udejstvovanje in delo z mladimi prejel Gašper Jarni, Verderberjevo nagrado bo prejel predsednik in trener Športnega kluba Sibor Elvis Podlogar, Kozlerjevo nagrado pa mlado uspešno domače podjetje iSmart. Spominske plakete občine Kočevje bodo prejeli Darko Hribar za delovanje na področju prostovoljstva, Ernest Deržek za doprinos s razvoju strelskega športa in Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje ob 80. obletnici zasedanja Zbora odposlancev. S podelitvijo priznanj se jim bodo poklonili na prireditvi ob prazniku občine Kočevje 3. oktobra v Športni dvorani Kočevje.

Ostali sklepi

Občinske svetnice in svetniki so na seji soglasno sprejeli tudi Odlok o rebalansu proračuna Občine Kočevje za leto 2023, s katerim bo letošnji proračun na račun različnih uskladitev višji za 2,5 odstotka in bo znašal 31,5 mio evrov. Potrjen je bil še Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo in Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi.

V Komisijo za spremljaje položaja romskih skupnih je bilo imenovanih 11 novih članov, in sicer je bila za predsednico komisije imenovana članica OS Irena Robič, za člane pa Marjan Hudorovič, Mojca Čampelj in Peter Ješelnik kot člani OS, Marko Grm, Linda Bartol in Lilica Majer kot pripadniki romske skupnosti, Aleš Mohorčič kot predstavnik Policijske postaje Kočevje, Natalija Janeš kot predstavnica Centra za socialno delo – enota Kočevje, Mitja Lavrič kot predstavnik vrtca in šol iz območja Občine Kočevje in Anita Kovačik kot predstavnica Urada za delo Kočevje.

Na seji se je Občinski svet tudi seznanil z odstopom Gregorja Koširja z mesta direktorja Zdravstvenega doma Kočevje in podal soglasje k imenovanju novega direktorja ZD Kočevje, Emirja Kuduzovića.

