Gasilsko tekmovanje: Imamo tri državne prvake

27.9.2023 | 18:30

Na vrhpoljske gasilke so ponosni vsi v Šentjerneju, tudi prvi mož občine Jože Simončič (na desni). (Foto: PGD Vrhpolje)

Zmagovalna ekipa članov A PGD Lakovnice (Foto: PGD Lakovnice)

Zmagovalna ekipa pionirjev Veliki Podlog z mentorji (Foto: PGD Veliki Podlog)

Gasilska zveza Slovenije je 23. in 24. septembra v Gornji Radgoni pripravila državno gasilsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta 2023. Nastopile so tudi gasilske ekipe z našega območja, med katerimi so nekatere dosegle najvišja mesta.

V kategoriji članov A je laskavi naslov državnih prvakov osvojila ekipa PGD Lakovnice iz Gasilske zveze Novo mesto. S tem so po 41 letih drugič postali najboljši v Sloveniji; prvič so bili »državni« prvaki na najvišjem tekmovanju v takratni republiki. Ob prihodu zmagovalne ekipe domov jih je pričakal špalir domačih gasilcev iz Lakovnic in sosednjih društev: Stopiče, Podgrad - Mehovo in Stranska vas, ki so z vodnimi curki pospremili njihov prihod. »Za društvo, ki ima 124 članov in je po površini eno najmanjših v Sloveniji, taki dogodki ostanejo za vedno zapisani v zgodovino,« pravijo v društvu.

Med mladinkami so si naslov prvakinj priborile gasilke PGD Vrhpolje. »Gre za največji uspeh ne le v našem društvu, ampak v zgodovini šentjernejske gasilske zveze in res smo na dekleta vsi zelo ponosni,« pove njihov mentor Andrej Rangus, seveda tudi zelo zaslužen za ta rezultat, poleg drugih članov društva, ki so pomagali. Ekipa devetih tekmovalk (deseta je rezerva), starih med 11 in 16 let, je v Gornji Radgoni pometla s konkurenco in presenetila vse, celo sebe, čeprav je za ta rezultat dolgo in trdo garala. Tekmovanje je obsegalo vajo hidranta, razvrščanje in teste, torej preverjanje teoretičnega znanja. Lani so mladinke postale prvakinje na regijski ravni. Ekipa se namerava prihodnje leto pomeriti na evropski ravni v kategoriji CTIF, za kar se bo pridno pripravljala. Zdaj jim elana in energije ne manjka, in če jim uspe, se mogoče uvrstijo tudi na gasilsko olimpijado.

Da skrbne vaje delajo mojstra, so z uspehom na tekmovanju v Gornji Radgoni potrdili tudi pionirji 1 iz PGD Veliki Podlog iz Gasilske zveze Krško, ki so zasedli 1. mesto. To je prva tako visoka uvrstitev tega društva na državni ravni. Do zdaj so na državnem tekmovanju njihovi pionirji osvojili 2. mesto, pionirke pa so bile tretje. Po besedah predsednika Tomaža Koretiča imajo v društvu močno pionirsko vrsto, okrepiti pa želijo mladinsko.

Na tokratnem državnem tekmovanju so med ekipami z našega območja v kategoriji pionirk dosegle pionirke PGD Suhor iz Gasilske zveze Metlika 2. mesto, pionirke PGD Dvor iz Gasilske zveze Novo mesto pa 3. mesto, v skupini starejših mladincev se je ekipa Kot - Brezje iz Gasilske zveze Semič uvrstila na 2. mesto.

Ekipam so ob vrnitvi domov pripravili, kot tudi že rečeno, sprejeme. Kjer so pokal na državnih tekmovanjih osvojili prvič, je bilo še posebej praznično, npr. na Dvoru, kjer pa so, kot je bilo slišati, pionirke vsega nekaj ur po napornem tekmovanju že spraševale mentorico, kdaj bodo naslednje gasilske vaje.

M. Luzar, L. Markelj, R. Nose