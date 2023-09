Gledališče v gozdu, gozdna knjižnica, čutna pot, učni čebelnjak …

26.9.2023 | 11:30

Zbrani so si včeraj ogledali nove pridobitve projekta Herbalium v ZC JV Slovenije. Na sliki ob lesenih igralih in energijskem krogu, kjer se hodi bos.

Sodelovali so tudi Sončki, drugi z leve pa je Rok Petančič.

V gledališču v gozdu si je bilo mogoče ogledali luštno lutkovno predstavo Čebela Medela.

Zagrad - V občini Škocjan se veselijo zaključka zanimivega projekta Herbalium – prostor narave, zdravja in dobrega počutja, ki jim je uspel v dobrem letu in pol skupaj s partnerji: OŠ Frana Metelka Škocjan, Sončkom – Društvom za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine ter samostojnim podjetnikom Boštjanom Poljšakom in njegovo Spremembo.

Projekt vsebuje sedem novih pridobitev, ki smiselno nadgrajujejo prvotno ureditev Zeliščarskega centra JV Slovenije, ki je bil v Zagradu odprt leta 2019. To so: lesena gibalna igrala, gledališče v gozdu, gozdna knjižnica, čutna gozdna pot, geološki stolpec, energijski krog, učni čebelnjak. Slednjega so uredili s pomočjo Čebelarskega društva Šmarjeta – Škocjan.

Mimo vseh novih ureditev so se zbrani včeraj tudi sprehodili, predstavil jih je višji svetovalec za projektno delo na Občini Škocjan Rok Petančič, ki poudarja, da gre za mnoge nove priložnosti za aktivno, zdravo in poučno bivanje in druženje v naravi. Sedem novih pridobitev je namreč tudi zelo uporabnih, posebna vrednost pa je, da si jih obiskovalci lahko ogledajo kadarkoli, saj je območje vedno odprto, ogled pa je možen tudi z vodnikom.

Pri urejanju območja so po svojih močeh pomagali tudi Sončki.

Sestavni del projekta so še interaktivna avtorska lutkovna predstava Čebela Medela v izvedbi GLG Sevnica, v kateri igrajo tudi člani Društva Sonček iz Novega mesta, med aktivnostmi pa velja omeniti še delavnice Energija narave, akademija zeliščarstva, čebelarske delavnice in dejavnosti OŠ Frana Metelka Škocjan.

Gozdna knjižnica edinstvena v Sloveniji

Jože Prah in Jože Kapler

Gozdna knjižnica je unikum v Sloveniji.

Razlaga geološkega stolpca

Učni čebeljnak

Pri urejanju večine poti je tako idejno kot fizično sodeloval Jože Prah kot predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije in Turistične zveze Slovenije. Manjkal ni niti na prestavitvi projekta Herbalium.

»Vesel sem, da ste v občini znali izredno pristnost tega gozdnega prostora nadgraditi še s svojimi enkratnimi vsebinami. Ravno v tednu evropskega športa tako spominjamo, da tudi gozd nudi nešteto možnosti pri športu, rekreaciji, kulturi in raznih doživetjih. Vse to se je zbralo na tem mestu in bo bogatilo ta prostor ne le v tej občini, ampak tudi drugje. Gotovo se bodo našli posnemovalci, saj gre za primer dobre prakse,« je dejal Prah.

Veliko zanimanja od drugod je tako npr. že za gozdno knjižnico, ki je prva taka v Sloveniji, idejo zanjo pa je dal prav Prah.

Zeleni turizem, vrnitev k naravi

Petančič poudari, da so nove vsebine povezane z zelenim turizmom ter z vsebinami, »za katere menimo, da jih ljudje vedno bolj potrebujemo: sprostitev v naravi, dobro počutje, zdravje, izobraževanje. Vrnitev k naravi bo prispevala k našemu boljšemu počutju in zdravju, to pa je osnovni namen projekta. Torej vabljeni!«

Pridobitev je vesel tudi prvi mož škocjanske občine Jože Kapler, ki v projektu Herbalium vidi pomembno nadgradnjo zeliščarskega centra. »Verjamem, da bodo tu našli svoje mesto člani društva Sonček, vsi občani in tudi ostali obiskovalci, da se bodo tu notranje bogatili in sproščali ter tako bolj kvalitetno živeli,« je dejal ter pohvalil prizadevno delo Roka Petančiča.

Projekt, katerega vrednost znaša nekaj manj kot 30 tisoč evrov, dobrih 21 tisoč evrov pa so pridobili nepovratnih evropskih sredstev iz LAS Dolenjska in Bela krajina, po Petančičevih besedah pomeni podlago za nadaljnje programe, ki jih že in jih še bodo tu izvajali.

Na novinarski konferenci, ki je potekala drugače kot običajno – z ogledom pridobitev na terenu – si je predstavo Čebela Medela ogledala tudi skupina škocjanskih šolarjev in vidno uživala.

Besedilo in foto: L. Markelj

