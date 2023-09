Črna kronika vikenda: trčenja z divjadjo, psom in seveda - drugo pločevino. Pa vlomi, alkohol in migranti

25.9.2023 | 18:40

Policisti so med minulim vikendom obravnavali skupaj petindvajset prometnih nesreč, od tega 21 z gmotno škodo (devet od njih je bilo trkov z divjadjo), tri z lažjimi poškodbami in eno s hudimi poškodbami, so danes sporočili v PU Novo mesto.

V petek popoldne je zaradi prekratke varnostne razdalje 45-letna voznica osebnega avtomobila trčila v pred seboj vozeči avto, nato pa sunkovito zavila v levo in trčila še čelno v drug avtomobil, ki je pripeljal nasproti. V nesreči sta se poškodovala voznica in voznik, ki je pripeljal nasproti.

V soboto, nekaj po osmi uri, naj bi se 41-letni voznik osebnega avtomobila v Zameškem izogibal srni na cesti in pri tem zapeljal s ceste. Sopotnik v vozlu se je pri tem lažje poškodoval.

V nedeljo so v novomeški bolnišnici oskrbeli 64-letnega voznika motorja, ki je bil v Trebnjem pri speljevanju nepreviden, zadel v robnik in padel. Pri tem se je lažje poškodoval.

Brežiški policisti so v soboto popoldne v Podgorju pri Pišecah obravnavali trk s psom, ki naj ne bi bil primerno zavarovan in je stekel pred avto. Zaradi neprimerno zavarovanega psa so brežiški policisti uvedli postopek o prekršku zoper 32-letno lastnico psa (pes v nesreči ni bil poškodovan).

Dva pridržana zaradi alkohola

V petek zvečer so šentjernejski policisti z modro lučjo ustavljali 58-letnega voznika osebnega avtomobila, ki ni upošteval modre luči in sirene. Ko so ga končno uspeli ustaviti, so mu zaradi nezanesljive vožnje in suma, da vozi opit, odredili preizkus alkoholiziranosti, ki ga je odklonil. Odpeljali so ga v pridržanje. Za prekršek je predpisana globa najmanj 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

Novomeški policist so v soboto zvečer na Ljubljanski cesti zaradi nezanesljive vožnje ustavili 58-letnega voznika osebnega avtomobila. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,76 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Odpeljali so ga v pridržanje. Tudi njemu grozi globa najmanj 1200 evrov in 19 kazenskih točk.

Zasegi vozil

Med vikendom so zaradi različnih kršitev cestno prometnih predpisov policisti zasegli pet vozil.

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe so v petek popoldne na avtocestnem počivališču Grič ustavili 27-letnega voznika iz Poljske. Pri preverjanju veljavnosti dokumentov so ugotovili, da ima ponarejeno vozniško dovoljenje in da nima opravljenega vozniškega izpita za B kategorijo. Osebni avtomobil BMW (7) so mu zasegli, njega pa privedli v takojšnji postopek na okrajno sodišče.

Metliški policisti so v petek zvečer v Dolah zasegli osebni avtomobil 24-letnemu vozniku ter mu tako preprečili, da bi nadaljeval s kršitvijo in ogrožanjem ostalih udeležencev v prometu – vozil je namreč brez vozniškega dovoljenja, avto ni imel registrskih tablic, ni bil registriran ali zavarovan, nadalje pa je voznik odklonil še odrejeni preizkus alkoholiziranosti.

Na Dolžu so novomeški policisti v soboto zvečer kontrolirali 39-letnega traktorista. V postopku so ugotovili, da nima veljavne F kategorije za vožnjo traktorja, traktor pa prav tako že tri leta ni bil registriran in zavarovan. Odrejeni preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,26 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

V soboto zvečer so sevniški policisti pri Boštanju ustavili 24-letnega voznika osebnega avtomobila, za katerega so v postopku ugotovili, da vozi v času, ko mu je bil zaradi predhodnih hujših kršitev izrečen ukrep prepovedi vožnje.

V nedeljo popoldan so krški policisti v Leskovcu kontrolirali 35-letnega voznika osebnega avtomobila, ki so mu po zaključenem postopku avto zasegli. Ugotovili so namreč, da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, avto ni bil registriran in zavarovan, rezultat preizkusa alkoholiziranosti pa je pokazal rezultat 0,18 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Kriminaliteta

Med vikendom so policisti obravnavali 48 dogodkov iz področja kriminalitete, od tega tri grožnje, pet tatvin, šest vlomov in dve poškodovanji tuje stvari.

V petek dopoldne, nekaj pred deseto, so neznanci vlomili v stanovanjsko hišo v vrhu pri Šentjerneju. Pregledali so notranjost, a se jim je mudilo, saj so ob vlomu sprožili alarm, tako da ni niso uspeli nič odnesti. Kljub vsemu so lastnikom naredili za okoli tri tisoč evro škode. V preiskavo primero se je takoj vključilo več policistov policijske postaje Šentjernej, sektorja kriminalistične policije novomeške policijske uprave in vodniki službenih psov. Preiskava je v teku.

Novomeški policisti so v petek popoldne opravili ogled vloma v stanovanjsko hišo na Brodu. Storilci so razbili okno in tako vstopili v hišo. Po prvih ugotovitvah ogleda so odnesli steklenico žgane pijače, a z vlomom na stavbnem pohištvu naredili za okoli štiri tisoč evrov škode.

Krški policisti so v soboto dopoldne obravnavali vlom v osebni avtomobil. Po prvih ugotovitvah ogleda in zbranih obvestilih se je lastnik vozila ponoči pripeljal s praznovanja, dopoldne pa ugotovil, da so mu medtem vlomili v avto. Kot kaže, so mu izpraznili denarnico, ki jo je imel v vozilu, ter iz prtljažnika odnesli več kuvert z denarjem in drugimi darili. Točno škodo še niso znali oceniti, ne bo pa majhna.

Mejne zadeve in tujci

Policisti so med vikendom zaradi nezakonitega prehoda notranje meje oziroma neizpolnjevanja pogojev za bivanje v Sloveniji obravnavali 433 tujcev. Vsi so bili prijeti na območju Posavja. Postopki z njimi še niso zaključeni.

V petek zgodaj popoldne so policisti državne specializirane enote za nadzor državne meje na avtocestnem počivališču Grič kontrolirali 43-letnega državljana Rusije, ki je v vozilu peljal še sedem so-državljanov, za katere so ugotovili, da ne izpolnjujejo pogojev za bivanje v Sloveniji. 43-letnika so pridržali in so ga kazensko ovadili, ostale pa odpeljali v postopek na policijsko postajo za izravnalne ukrepe s sedežem na Obrežju.

Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe so v soboto popoldne na bencinskem servisu Obrežje kontrolirali italijanskega audija, ki ga je vozil 23-letni državljan Turčije z urejenim statusom v Italiji. V postopku so ugotovili, da prevaža še dva državljana Turčije, ki nista izpolnjevala pogojev za vstop v Slovenijo. 23-letnika so kazensko ovadili.

Vikend v številkah

Na številki policije 113 so na PU Novo mesto med vikendom sprejeli 696 klicev, od tega je bil 248 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policistov (36%). Največ dogodkov je bilo povezanih z mejnimi zadevi in tujci, sledijo prometne nesreče in druge kršitve, povezane s prometom. Varnostno najbolj obremenjen je bil petek, ko so policisti sprejeli 286 klicev in obravnavali 107 interventnih dogodkov.

M. K.