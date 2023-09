Slovesnost v spomin medvojnega reševanja zavezniških letalcev

24.9.2023 | 20:00

Županja Martina Legan Janžekovič (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: Občina Metlika)

Dr. Martin Premk

Metlika - V Kulturnem domu Metlika so se sinoči spomnili dogodkov leta 1944, ko so slovenski partizani iz nemškega ujetništva pri Mariboru rešili več kot sto zavezniških vojnih ujetnikov, zavezniki pa so jih z belokranjskega partizanskega letališča Otok prepeljali v zavezniško misijo v italijanski Bari. Slavnostni govornik je bil zgodovinar in poslanec Martin Premk.

Premk (Svoboda) je spregovoril tudi kot član predsedstva Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. V govoru je med drugim izpostavil, da se danes tisti narodi, ki so se skupaj borili proti fašizmu in nacizmu, borijo med seboj. Morda tudi zaradi tega, ker se premalo spominjamo dogodkov iz 2. sv. vojne ter grozot, ki jih je prinesla. Premalo pa se po njegovih besedah spominjamo tudi najboljšega, kar je ta vojna prinesla, in sicer vrednot, kot so sodelovanje, tovarištvo, sožitje, pogum ter prizadevanje za mir in življenje kot najvišjo vrednoto.

Ob slovesnosti je potekal še spominski pohod iz Semiča. Zbrane je nagovorila tudi metliška županja Martina Legan Janžekovič.

Spominska prireditev običajno poteka na nekdanjem partizanskem letališču v Otoku, na katerega danes spominja tam postavljeno izvirno letalo DC-3 Dacota. Na slovesnosti, ki so jo zaradi slabega vremena tokrat prestavili v Metliko, so sodelovali tudi pripadniki Slovenske vojske in člani Društva Gorjanska četa.

Prireditev so pripravili Občina Metlika, Združenje borcev za vrednote NOB Metlika, Društvo za ohranjanje spomina na reševanje zavezniških vojakov v času NOB - Vranov let v svobodo in območno Združenje slovenskih častnikov Bela krajina.

Gre za vsakoletno spominsko prireditev mednarodne poti zavezništva, ki so jo po leta 1996 izdani knjigi, v kateri je eden izmed rešenih zavezniških pilotov Avstralec Ralph F. Churches popisal omenjene dogodke, naslovili Vranov let.

Partizanske enote so sicer zavezniške vojne ujetnike, med katerimi so bili predvsem strmoglavljeni letalski piloti, med njimi 87 britanskih, konec avgusta 1944 rešile iz nemškega taborišča pri Mariboru, partizani pa so jih nato prek okupirane Slovenije pripeljali do belokranjskega partizanskega letališča. Te dogodke v Občini Metlika obeležujejo od leta 2012.

Partizansko letališče pri vasi Otok so začeli pripravljati spomladi 1944, zavezniki, ki so tam 17. septembra 1944 prvič pristali s petimi britanskimi letali, pa so ga poimenovali letališče Picadilly Hope. Ker je bilo majhno in ob dežju neuporabno, hkrati pa so se potrebe partizanske vojske in zaveznikov povečevale, so v bližnjem Krasincu zgradili dodatno letališče Picadilly Hope A.

Letališči sta delovali do konca druge svetovne vojne, z njiju pa se je v svoje baze vrnilo več kot 800 rešenih zavezniških letalcev. Hkrati so od tam na varno odpeljali 2000 otrok, žensk in starejših, v zavezniške bolnišnice pa skoraj 1500 ranjenih partizanov. Na slovenskih partizanskih letališčih je narodnoosvobodilna vojska prejela na tisoče ton zavezniške pomoči.

Po besedah organizatorjev Vranovega leta, naj bi ta mladino EU spominjal na zavezništvo med slovenskimi partizani, slovenskim prebivalstvom ter zahodnimi zavezniki v najhujših dneh svetovne zgodovine, pri slovenski mladini pa ohranjal ponos na ta del lastne zgodovine.

STA; M. K.

