V sklopu »EU projekt, moj projekt 2023« celodnevne aktivnosti v Podjetniškem inkubatorju Krško

24.9.2023 | 08:30

Novinarska konferenca v Podjetniškem inkubatorju Krško

Podjetniški inkubator je eden od 12 letošnjih nominirancev za »EU projekt, moj projekt 2023«. S celodnevnim programom bomo 27. septembra 2023 predstavili dobro lokalno zgodbo, ki so se uresničila s pomočjo evropskih sredstev in oblikuje naš skupni boljši danes in jutri.

Podrobnejši program:

10.00 – 14.00 | Podjetniški inkubator Krško

Ogled Podjetniškega inkubatorja Krško in predstavitev projekta za javnost preko promocijskega filma, pogovorov z vključenimi podjetniki; lokacija: Podjetniški inkubator Krško.

Voden vstop v podjetniški inkubator Krško (vodi vodja PI mag. Karl Vertovšek), ogled inkubatorja s predstavitvenim filmom, pogovor s prisotnimi podjetniki, ki so vključeni v Podjetniški inkubator, predstavitev programa podjetniškega inkubatorja.

14.00 – 20.00 | Podjetniški inkubator Krško

Regionalni hekatlon: »EIT Food Deep Dive Posavje 2023 – Trajnost, prehranski sistem in turizem; Podjetniški inkubator Krško v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani

20.30 – 21.30 | Klet Krško, Rostoharjeva ulica 88, Krško

EIT Food Hub Slovenija: Spoznaj start up-e posavske regije v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani

• »Planet zemlja v tretjem tisočletju«, pogovor z gospodom Stanetom Rožmanom, nekdanjim predsednikom uprave NEK Krško

• Pogovor in predstavitev posavskih živilskih podjetij in mreženje

– g. Žiga Vraničar, direktor, Narayan

– g. Jure Grubar, direktor, Klet Krško

– g. Aleš Kunej, direktor, Čokoladnica Kunej

– Reset pivovarna

Dogodek bo moderirala Valentina Smej Novak.

21.30– 23.30 | Druženje udeležencev s pogostitvijo

• Pogostitev udeležencev – lokalna kulinarika

• Narayan – veganska hrana

• Degustacija vin Klet Krško

Več informacij in prijave na: www.cptkrsko.si

EU projekt, moj projekt 2023 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

