Izjemen uspeh: Ravbar evropski prvak, Eržen tretji

23.9.2023 | 13:50

Anže Ravbar in Žak Eržen (Foto: KZS)

Assen - Slovenska moška kolesarska reprezentanca mladincev je na evropskem prvenstvu prvenstvu na Nizozemskem dosegla izjemen uspeh. Na Col du Vamu v pokrajini Drenthe se je prvič zgodilo, da sta na enem prvenstvu kar dva slovenska tekmovalca stopila na zmagovalni oder, Anže Ravbar je na cestni dirki postal evropski prvak, Žak Eržen pa je bil tretji. Oba Novomeščana sta člana KK Adria Mobil.

Med njiju se je po 111 kilometrih kolesarjenja vrnil le Francoz Matys Grisel, ki je za zmagovalcem zaostal dve sekundi, isto kot tretji Eržen.

Ravbar je v tej kategoriji postal tretji Slovenec, ki je osvojil naslov, pred tem je to uspelo Zoranu Klemenčiču leta 1998 in Janu Tratniku leta 2012.

Znameniti Col du Vam, 48 m visok umetni hrib, je osrednje prizorišče vseh cestnih dirk in nov srečni kraj za slovensko kolesarstvo. Zelo nadarjena slovenska reprezentanca pred današnjo dirko ni skrivala visokih pričakovanj, skozi celotno sezono je krojila vrh dirk v pokalu narodov, manjkala je samo zmaga. In ta je prišla v najboljšem možnem trenutku.

Že od samega začetka dirke so slovenski fantje s svojim dirkanjem dali slutiti, da se lahko zgodi nekaj velikega. Na 14 km dolgem krogu je namreč zelo pomemben dober položaj in prepoznavni zeleni dresi so bili ves čas v ospredju. V četrtem krogu dirke se je zgodil edini pomemben pobeg dirke.

V begu petih kolesarjev je bil tudi Erazem Valjavec, družbo so mu delali še Italijan, Norvežan, Španec in Danec. Dva kroga pred koncem so jih tekmeci ujeli in glavnina v zadnjih kilometrih ni več razpadla. V zaključek je prišlo okoli 40 kolesarjev, ki so se na Col du Vamu udarili za zmago.

Erazem Valjavec je v odličnem položaju Ravbarja in Eržena pripeljal pod zadnji klanec, fanta pa sta opravila svoje. Na tlakovanem odseku 500 m pred ciljem je Ravbar vse pustil za sabo. Prednost nekaj metrov je ohranil vse do konca in z dvignjenimi rokami prečkal ciljno črto.

"Res sem presrečen za današnji rezultat. Končno se je celotno delo poplačalo. Za mano sta dve težki leti, ko kar nekaj stvari ni šlo po planu, a verjel sem vase in danes pokazal, česa sem zmožen. Zahvalil bi se tudi celotni ekipi, ki je vseskozi verjela in opravila super dirko. Res smo pokazali, da smo odlična reprezentanca. To je krona sezone," je bil po zmagi navdušen Ravbar.

"Celotno dirko smo izpeljali tako, kot smo si zamislili in dogovorili pred dirko. Erazem je pokril beg, zato nam v ozadju ni bilo potrebno delati. V zaključku pa smo na zadnji klanec prišli na odlični poziciji. Erazem naju je pripeljal na prvih petih mestih. Danes je bila pozicija zelo pomembna in na to smo bili ves čas osredotočeni. Anže je na tlakovanem odseku pridobil nekaj metrov prednosti, jaz pa sem v ozadju lahko samo sledil in sprintal do brona," je bil vesel tudi Eržen.

"Že celotno sezono so fantje dirkali odlično. Smo res prava klapa in odlično poznamo en drugega. Na nekaj dirkah se nam ni vse odvilo, tako kot smo si zamislili, a s skupnim pogovorom smo te napake odpravljali. Na nekaj dirkah nismo imeli sreče, danes pa se je vse poklopilo. Fantje so pokazali česa so zmožni, ves čas smo imeli dirko pod nadzorom in krona je ta rezultat. Prvo in tretje mesto, česa več si ne bi mogel želeti za zaključek sezone," pa je dejal selektor Nace Korošec.

Mlajši člani brez večjega uspeha

Dva novomeška kolesarja sta pred dnevi na EP nastopila tudi na cestni dirki mlajših članov, kjer pa Slovenci niso zabeležili večjega uspeha. Pri moških je Gal Glivar zasedel 23. mesto, za zmagovalcem Dancem Henrikom Pedersenom je na 136,5 kilometra dolgi progi zaostal 49 sekund. Precej večji zaostanek sta si nabrala Aljaž Turk in Luka Ziherl.

V soboto bosta na prvenstvu cestni dirki članic in mladincev.

STA; M. K.